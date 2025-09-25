Fluidra Ventures invierte en Hotta para acelerar el calentamiento energéticamente eficiente de las piscinas

Fluidra, compañía de equipamiento y soluciones conectadas en el sector de la piscina y del wellness, ha anunciado una inversión estratégica en Hotta, una start-up 'climate-tech' de rápido crecimiento que ofrece sistemas 'plug-and-play' de recuperación de calor alimentados por las operaciones del centro de datos. A través de Fluidra Ventures, su fondo de capital de riesgo corporativo, la compañía indicó que refuerza así su compromiso con la sostenibilidad e incrementa su porfolio de servicios digitales para piscinas comerciales.

Hotta opera con una infraestructura única: unidades modulares de centros de datos que sirven a un doble propósito: por un lado, procesan cargas de trabajo digitales y, por otro, y al mismo tiempo, generan energía térmica. Estas unidades se ubican en las instalaciones del cliente o cerca de ellas, y se conectan directamente a los sistemas de calentamiento de agua de la piscina. De este modo, los operadores de piscinas comerciales tan solo utilizan Hotta como harían con un calentador tradicional: sin inversión inicial, con menores costes energéticos y sin ninguna complejidad añadida.

La compañía señaló que la calefacción supone uno de los mayores gastos energéticos de las piscinas comerciales, ya que a menudo llega a consumir hasta el 30% de la energía de las instalaciones. La solución de Hotta permite a los operadores reducir los costes de calefacción hasta en un 70%, a la vez que elimina la carga de capital que supone comprar o instalar nuevos equipos de calefacción.

Hotta posee y opera la infraestructura, y gestiona tanto el suministro térmico como las operaciones informáticas. Los operadores de piscinas solo pagan por el calor que utilizan, y son capaces de transformar el calor residual en energía utilizable, de bajo coste y con bajas emisiones de carbono.

"Con esta inversión, Fluidra sigue reforzando su compromiso con la sostenibilidad y con nuestra visión de experiencias acuáticas energéticamente eficientes y sostenibles", explicó David Tapias, director de innovación de Fluidra. "El modelo de infraestructura como servicio de Hotta se alinea con las necesidades de los operadores de piscinas comerciales que buscan reducir costes, cumplir con los objetivos de carbono y evitar interrupciones operativas".

Hotta se une a Lynxight (seguridad de piscinas impulsada por IA) y Datapool (una herramienta de gemelo digital que permite monitorizar, analizar y optimizar en tiempo real el rendimiento energético, hídrico y operativo) en el creciente ecosistema de servicios digitales de Fluidra para piscinas comerciales, lo que refuerza el liderazgo de Fluidra en operaciones de piscinas conectadas y sostenibles.

Según indicaron, aunque la solución de Hotta no es específica para piscinas, su capacidad para suministrar energía térmica predecible y a demanda la hace especialmente relevante para piscinas municipales, de hostelería y de wellness que buscan descarbonizar sus operaciones. Además, también admite múltiples aplicaciones de calefacción (agua de piscina, duchas, climatización, zonas de spa) ofreciendo una flexibilidad y cero emisiones en el punto de uso.