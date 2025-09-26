¿Quién es el 'Gandalf de la Bolsa'? El misterioso directivo que ha logrado una rentabilidad del 30.000%

Mark Leonard, fundador y presidente de Constellation Software, es el apodado Gandalf de la Bolsa: un directivo del que apenas hay fotos suyas, que evita los focos y que ha impulsado la compra de más de 500 empresas y ha logrado una revalorización histórica de su grupo. Según el diario Cinco Días, su patrimonio ronda 3.700 millones de euros –4.400 millones de dólares– y la compañía vale hoy más de 52.000 millones tras salir a Bolsa en 2006 con unos 58 millones; una rentabilidad acumulada cercana al 30.000% y una media anual del 34%.

Nacido en Canadá en 1956, estudió Ciencias en la Universidad de Guelph, en Toronto, y pasó por oficios variados antes de entrar en el capital riesgo. En 1995 fundó Constellation con 25 millones de dólares canadienses aportados por antiguos clientes, iniciando una estrategia de adquisiciones incesante en software de nicho.

Su estrategia

Constellation adquiere compañías de software vertical (VMS) muy especializadas –programas "críticos" para talleres, clínicas o administraciones– y no las integra, sino que siguen operando con autonomía y equipos locales. La filosofía de Leonard prioriza disciplina en precios, permanencia a largo plazo y alineación de incentivos con los fundadores que venden.

Por otro lado, Leonard comunica poco y casi solo por cartas a los accionistas. En su misiva de 2018 explicó que Constellation limita deliberadamente la información pública sobre su actividad de M&A "por razones competitivas".

La documentación corporativa recoge que Leonard renunció a su salario y bonus en 2019, lo que redujo de forma notable la compensación de los ejecutivos ese año.

El modelo de "comprar y mantener" ha convertido a Constellation en uno de los mayores grupos de software de Canadá por capitalización. En las últimas semanas, Leonard comentó públicamente la incertidumbre que genera la IA en la productividad de las compañías del grupo, algo que contribuyó a una caída del 20% de la acción desde mayo.

¿Por qué ‘Gandalf’?

El apodo de Mark Leonard viene por el personaje de El hobbit, una de las legendarias novelas de J. R. R. Tolkien. Debido a su gran parecido físico –por su larga barba blanca– y a su perfil austero, el CEO ha sido apodado así por la prensa.