El demoledor informe de Funcas que refleja el desconocimiento de los españoles sobre las pensiones

La cuestión de las pensiones es probablemente el mayor reto económico y social al que nos estamos enfrentando ya en el presente, aunque también lo seguirá siendo de cara al futuro. La sostenibilidad del sistema público de pensiones brilla por su ausencia, como ya hemos explicado sobradamente en Libre Mercado, y cada vez más gente parece preocuparse por su pensión.

Sin embargo, aunque los españoles declaran preocuparse por sus pensiones, ya que para muchos será su única fuente de ingresos al jubilarse, la realidad es que son muy pocos los españoles los que conocen cómo se financian las pensiones, así como tampoco conocen cuál es la prestación promedio de una pensión de jubilación. A esta conclusión ha llegado Funcas, que ha realizado una encuesta telefónica a una muestra representativa de 1.070 personas de entre 18 y 75 años en nuestro país.

Tal y como señalan desde Funcas, la encuesta ha preguntado por 1) cómo "se pagan fundamentalmente" las pensiones que cobran hoy los pensionistas, y 2) si la pensión media de jubilación se sitúa por encima o por debajo de la cifra de 1.200 euros, importe aproximado del salario mínimo interprofesional en 2025. Pues bien, los resultados de esta encuesta no son nada halagüeños y muestran que los españoles tenemos un grave desconocimiento acerca del funcionamiento de las pensiones.

En cuanto a la primera pregunta, que trata sobre la forma de financiación de las pensiones, tenemos que el 49% de los encuestados han respondido correctamente a esta pregunta, siendo un 46% los que afirman que se pagan con "las cotizaciones sociales actuales" y un 3% que responde que "también se financian con impuestos". Por otro lado, un 17% piensa que las pensiones se pagan con "las cotizaciones que pagaron los pensionistas cuando trabajaban" y el 26% cree que las pensiones se pagan con "impuestos generales".

En el siguiente gráfico podemos ver las respuestas de los encuestados en función del sexo, edad, situación laboral y si cobran o no una pensión.

Como se puede ver, en todos los grupos de edad, la opción por la respuesta correcta es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres, siendo más patente esta diferencia entre los jóvenes de 18 a 30 años. Quienes están ocupados son los que aciertan con más frecuencia esta pregunta, aunque el desconocimiento sigue siendo muy alto.

Sobre la segunda cuestión, que compara la cuantía de las pensiones de jubilación con el SMI, las respuestas son aún peores. En el momento de la encuesta, la pensión media de jubilación superaba ligeramente los 1.500 euros en 14 pagas (1.750 euros en 12 pagas), mientras que la pensión media del sistema de pensiones (incluyendo jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares) superaba los 1.300 euros en 14 pagas (1.516 euros en 12 pagas). Por tanto, ambas cifras son superiores al SMI, que actualmente es de 1.184 euros en 14 pagas (1.381 euros en 12 pagas).

Ante la pregunta: "El Salario Mínimo Interprofesional en España se aproxima a los 1.200 euros al mes. La pensión media de jubilación en España, usted diría que es...", dos terceras partes de los encuestados (el 66%) eligen las respuestas "bastante menor" (30%) o "algo menor" (36%). Solo el 17% de los encuestados responden correctamente a esta pregunta escogiendo la opción "algo mayor".

Si observamos por sexo y grupos de edad, vemos que son de nuevo las mujeres las que tienen un desconocimiento mayor que el de los hombres, y por grupos de edad los que mejor conocen la respuesta a esta pregunta son los mayores de 60 años, siendo los jóvenes de 18 a 30 años los que menos conocimiento tienen sobre esta cuestión. En el siguiente gráfico lo podemos ver:

Al combinar los resultados de ambas preguntas, tenemos que el porcentaje de encuestados que responde correctamente a ambas preguntas es solo del 12% del total, siendo que el 51% de los encuestados no aciertan ninguna pregunta y un 37% acierta tan solo una pregunta. Es decir, casi el 90% de los españoles no sabe responder a dos preguntas básicas sobre las pensiones.

En hombres, el 18% logra responder correctamente a estas cuestiones, mientras que en el caso de las mujeres se reduce al 7%. Por edades, el grupo que "mejor" conoce el funcionamiento del sistema es el de los mayores de 60 años, aunque con una diferencia mínima con respecto al resto de grupos de edad. Veamos el siguiente gráfico:

El informe también señala otras cuestiones, como por ejemplo:

El 51% de los encuestados cree que los jubilados deberían recibir una cifra de dinero aproximada a lo que cotizaron a la Seguridad Social durante su vida laboral, por un 49% que piensa que deberían recibir una cantidad de dinero que les permita vivir sin aprietos, independientemente de lo que cotizaron.

El 31% de los encuestados está muy preocupado por la suficiencia de la futura pensión , y otro 36% está "bastante preocupado". Algo que contrasta con el desconocimiento que se tiene sobre la financiación de estas.

El 72% de los encuestados cree que las pensiones dentro de 10 años serán más reducidas que las actuales.

El 87% de los encuestados están en contra de retrasar la edad de jubilación a los 70 años, como en el caso de Dinamarca.

El 48% de los encuestados cree que los inmigrantes salvarán las pensiones, mientras que un 46% responde negativamente a esta afirmación.

En resumidas cuentas, después de leer este informe podemos concluir que la inmensa mayoría de los españoles no saben responder a dos cuestiones básicas sobre el sistema público de pensiones, a pesar de que la mayoría declara estar "bastante o muy" preocupada por su futura pensión. Este desconocimiento no es un buen punto de partida para encontrarle solución al mayor reto económico, político y social al que se enfrentará España en las próximas décadas.