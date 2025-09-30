Donald Trump saca los colores a Sánchez por las trabas que encuentran las empresas en nuestro país

El Departamento de Estado de los EEUU saca los colores a Pedro Sánchez. Este organismo del gobierno norteamericano ha elaborado el primer informe comercial sobre España desde que Trump regresó a la Casa Blanca. La excusa es la constante aparición de nuestro país como economía que más crece en la Eurozona. Pero el análisis del departamento de Estado profundiza en las cifras de la economía española y advierte a las empresas norteamericanas decididas a invertir en España.

España cuenta con una burocracia lenta, una elevada presión fiscal, diferencias regulatorias entre comunidades autónomas y un mercado laboral muy rígido con tasas de paro muy altas todavía. La parte positiva es su posición geográfica, su crecimiento económico y los lazos culturales que hacen de España una buena puerta al mercado europeo, latinoamericano y para el norte de África.

También habla de modernas infraestructuras, que sin embargo han sufrido un fuerte deterioro desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Renfe acumula cientos de incidencias y retrasos, cuando hasta ahora había sido un buen modelo de transporte, ejemplo para otras latitudes. En cuanto a las carreteras, recientes informes de la Asociación Española de la Carretera cifra en aproximadamente el 52% de la red de carreteras interurbanas de España se encuentra en un estado grave o muy grave.