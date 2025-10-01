CIMIC (ACS) construirá un nuevo proyecto de baterías para Tesla en Australia

UGL, miembro del Grupo CIMIC, ha sido seleccionada por Neoen, productor mundial líder en energía exclusivamente renovable, y Tesla, referente global en almacenamiento en baterías y soluciones energéticas sostenibles, para construir la batería Muchea de 164 MW / 905 MWh, ubicada al noreste de Perth, en Australia Occidental.

Muchea Battery es el primer activo de almacenamiento de larga duración de Neoen con capacidad de 6 horas, y estará equipada para reforzar la fiabilidad energética del Estado y apoyar su transición a las energías renovables. UGL ha sido contratada para preparar el emplazamiento destinado a la instalación y conexión de 252 unidades Tesla Megapack 2XL, así como para diseñar y construir una subestación de 132 kV, que incluirá la instalación de infraestructura de alta tensión, edificios de control y conmutación, movimientos de tierras y cimentaciones. Tras la instalación, UGL proporcionará soporte en pruebas y puesta en servicio.

Este proyecto llega inmediatamente después de la exitosa entrega por parte de UGL de la batería Collie 2 de 341 MW / 1.363 MWh, también situada en Australia Occidental, que ha comenzado a operar cuatro meses antes de lo previsto.

El Consejero Delegado del Grupo ACS y HOCHTIEF y Presidente Ejecutivo del Grupo CIMIC, Juan Santamaría, declaró: "El contrato para colaborar en la construcción de la batería Muchea de Neoen es otro hito en nuestro compromiso con la transición energética de Australia. CIMIC y ACS Group están estratégicamente enfocados en construir la infraestructura que sustenta un futuro bajo en carbono: desde la generación y el almacenamiento de energías renovables hasta la transmisión y la tecnología avanzada. Nuestro trabajo con Neoen y Tesla refleja la confianza depositada en nuestras capacidades y nuestra ambición compartida de acelerar los resultados en energías limpias."

El Director General de UGL, Doug Moss, añadió: "UGL se complace en sumar este importante proyecto a nuestra creciente cartera de infraestructura energética en toda Australia. Muchea Battery será nuestra novena instalación de baterías, y la sexta que desarrollamos para Neoen en asociación con Tesla. Estamos apoyando la transición energética mediante mejoras en la transmisión de alta tensión, el refuerzo de la red eléctrica regional y la entrega de activos de respaldo que fortalecen el sistema."

UGL ha ejecutado 19 proyectos de generación y almacenamiento de energía renovable de gran envergadura en Australia, incluidos cinco grandes proyectos de baterías emblemáticos para Neoen: Victorian Big Battery, Western Downs Battery 1, Collie Battery 1 y 2, así como Western Downs Battery 2, actualmente en construcción.

Las obras en el emplazamiento de Muchea Battery comenzarán en octubre de 2025 y se prevé que finalicen en 2027.