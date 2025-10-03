Cruce de denuncias entre BBVA y Sabadell ante la CNMV

La OPA de BBVA sobre Sabadell llega a su recta final y todavía no se sabe qué ocurrirá con la operación. Después de más de un año en el que la operación ha llegado incluso al Consejo de Ministros, les toca a los accionistas de la entidad catalana decidir si aceptan la oferta de canje de acciones propuesta en última instancia por BBVA.

En este contexto, BBVA y Sabadell se han enzarzado en un cruce de denuncias ante la CNMV por presuntas malas prácticas con los accionistas de Sabadell que quieren o están interesados en acudir a la OPA de BBVA. Así lo confirma la agencia Europa Press, que detalla cómo la entidad bilbaína denuncia que en la red de oficinas del Sabadell se estaría dificultando el canje a los accionistas que desean acudir a la OPA. En concreto, BBVA afirma que los gestores de Sabadell estarían poniendo trabas a la hora de recoger las aceptaciones.

Del mismo modo, BBVA asegura que se está instando a los clientes a acudir a las oficinas de BBVA para completar los trámites. Precisamente por ello, desde BBVA subrayan que están poniendo a disposición de los accionistas de Sabadell sus oficinas para que, si lo desean, puedan completar el proceso de aceptación de la OPA, sin coste y con independencia de si son clientes o no de la entidad bilbaína y de dónde tengan depositadas las acciones de Sabadell.

Por su parte, Banco Sabadell ha decidido denunciar a BBVA por, supuestamente, dar información limitada a los accionistas interesados en acudir a la OPA. De este modo, Sabadell habría detectado que los gestores de BBVA no mencionan "de forma espontánea" el impacto fiscal de acudir al canje, sino solo si lo aborda el cliente. Además, según Sabadell, en la mayoría de casos los gestores de BBVA estarían informando erróneamente de que los impuestos solo aplican en el pago en efectivo, y no sobre las plusvalías de las acciones de Sabadell.

Asimismo, Sabadell denuncia que los gestores de BBVA estarían incentivando una venta "inmediata" para aceptar el canje de acciones subrayando especialmente los riesgos de perder valor en caso de mantener las acciones de la entidad catalana. Del mismo modo, según esta entidad, el banco bilbaíno también estaría trasladando a los accionistas que la OPA sobrevalora los títulos de Sabadell.

¿Qué pasará con la OPA?

Una semana antes de que termine el período de aceptación de la OPA, no se sabe lo que ocurrirá con la operación. Así lo demuestran las diferentes informaciones que ofrece la prensa especializada al respecto. Según Expansión, BBVA ha alcanzado ya el 10% del Sabadell con su OPA gracias a la suma de la aceptación de los minoritarios, de los fondos pasivos y la posición de David Martínez, tercer accionista de la entidad, que controla casi el 4% del capital, y que afirma que aceptará la oferta. Sin embargo, El Economista da por hecho que la posición del inversor mexicano no arrastrará al resto de accionistas. Además, Cinco Días informa de que BBVA ha denunciado ante la CNMV al Sabadell por obstruir la OPA en sus oficinas.