El empleo con Sánchez: 2 millones de puestos a tiempo completo en 9 meses frente a 8 millones parciales o temporales

El Gobierno ha vuelto a tirar de triunfalismo para hablar de los datos del paro. Pero lo cierto es que nada respalda esas afirmaciones salvo el ansia propagandística de Pedro Sánchez y la manipulación estadística a la que se ven sometidos los datos del mercado laboral. Lo cierto es que en España, en estos momentos, tan sólo dos millones de los puestos de trabajo creados entre enero y septiembre han sido fijos y a jornada completa. Todo el resto es a tiempo parcial o temporal. Es más, con más de tres millones más de población en España que en el año 2008, el número de horas totales trabajadas es el mismo. ¿Es eso un mercado laboral "como un cohete", como afirma el Gobierno?

Los datos destrozan el optimismo del Gobierno. Y son datos ofrecidos por el sindicato USO pero que salen de las mismas bases de datos oficiales del Ministerio de Empleo. Eso sí, sin manipular. "En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a septiembre de este ejercicio un total de 2.040.722, con una disminución de 8.394 (-0,41%) que en igual periodo del año 2024", señala USO. "Los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.161.221, registrando un ascenso de 2.468 (0,21%) en relación con el mismo periodo del año anterior", añade el departamento de estudios del sindicato.

Más contratos de carácter temporal

Por otra parte, "los contratos de carácter temporal registrados en el mes de septiembre de 2025 han sido 869.948, representando el 56,72% del total. Son 75.598 (9,52%) contratos más que el mismo mes del año anterior. En términos acumulados, en los nueve primeros meses se han registrado 6.801.646 contratos temporales, lo que supone un ascenso de 228.991 (3,48%) sobre el mismo periodo del 2024".

Es decir, que cerca de dos millones de contratos en estos nueve meses han sido para empleos fijos y a tiempo completo. Y casi ocho millones han sido todo el resto de fórmulas: parciales o temporales.

"El número de ‘desempleados registrados’ en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de septiembre, ha bajado en 4.846 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un 0,20%. En septiembre de 2024 el desempleo subió en 3.164 personas en relación con el mes anterior. Por otra parte, respecto a septiembre de 2024, el paro interanual ha descendido en 153.620 personas (-5,97%). Un mes de septiembre ligeramente mejor que el mismo mes del año pasado", admite el análisis de USO. Es más, "en términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 29.689 personas". Pero estos mismos datos "muestran lo afectado que está nuestro mercado laboral por la estacionalidad". Y eso implica que hay mucha gente que sólo puede trabajar por temporadas.

Más de 3,8 millones de parados reales

"El total de personas que no están ocupadas (desempleadas o paradas) al finalizar septiembre alcanzó los 2.977.858 que se distribuyen en: "Parados registrados": 2.421.665; con disposición limitada: 358.064; otros no ocupados: 198.129". Y eso sin contar los "afectados en ERTES durante el mes de septiembre que alcanzaron los 10.283, ni los fijos discontinuos inactivos que se situaron al finalizar agosto en más de 850.000". Por lo tanto, el "total de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas estaría por encima de los 3,8 millones de parados reales". Y con una tasa de paro que casi duplica la de la UE. Y eso no es un mensaje optimista.

"Tenemos un mercado laboral muy afectado por la estacionalidad y, por lo tanto, por la temporalidad de la relación contractual que, aunque se denomine indefinida, sigue siendo de contratos de temporada. ¿Qué tipo de ocupación tienen las 1.192.408 personas inscritas como demandantes de empleo ocupadas que están registradas en el SEPE demandando empleo en septiembre?", concluye el estudio de USO.