BBVA y Sabadell libran su particular guerra entre medios de comunicación y agresivos anuncios publicitarios

Es la OPA de nunca acabar. Y quizá una de las más manoseadas que se recuerda, más incluso que la OPA de Gas Natural sobre Endesa, que después del intento de asalto del Gobierno de Zapatero a la compañía que entonces presidía Manuel Pizarro, terminó vendiéndose a la empresa pública italiana Enel, quien ostenta la propiedad de la misma desde entonces.

De momento, y tras casi año y medio desde que se presentara la OPA hostil, el pulso entre BBVA y Banco Sabadell se intensifica a menos de una semana de que finalice el plazo de aceptación. Tanto Carlos Torres, presidente del BBVA como César González-Bueno, consejero delegado del Sabadell, han ofrecido este domingo visiones opuestas sobre el desenlace de la operación, que lleva más de 17 meses en el aire desde su anuncio en mayo de 2024.

Torres se ha mostrado optimista y ha asegurado en entrevistas a El Periódico, La Vanguardia y Ara que confía en alcanzar "entre el 60% y el 70%" del capital del Sabadell. El presidente del BBVA sostiene que ya cuentan con casi un tercio de las acciones depositadas y que una "abrumadora mayoría" de inversores ha mostrado su disposición a aceptar la oferta. También ha destacado la adhesión del principal accionista individual del Sabadell, David Martínez, aunque ha negado cualquier pacto con él.

Por el contrario, el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, ha rebajado drásticamente las expectativas de su rival. A su juicio, "con cálculos racionales", la oferta no superará el 30% de aceptación. Además, ha advertido de que la decisión de Martínez "no es irrevocable" y ha insinuado que el BBVA intenta generar "una ilusión de éxito" para provocar un efecto de arrastre entre los accionistas.

Mientras Torres defiende que la operación es "muy atractiva" para accionistas y clientes, González-Bueno sostiene que el banco comprador actúa movido por un componente "emocional más que racional". El ejecutivo del Sabadell ha llegado a apuntar que, si finalmente BBVA se conforma con un 30% o un 49,9% del capital, una eventual segunda OPA "sería mejor y probablemente a un precio más alto".

Además, en los medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, así como en internet, la publicidad de ambos bancos es especialmente agresiva en estos días, tratando de convencer a sus propios accionistas de las bondades de la OPA, los creativos del BBVA, mientras que el Sabadell se dedica a a poner "los puntos sobre las íes" en esta "OPA hostil", advirtiendo a sus accionistas de que acudir a la OPA significa perder.

El desenlace de este enfrentamiento marcará el futuro de ambas entidades y del mapa bancario español, en un momento en que las tensiones entre los dos presidentes alcanzan su punto más visible.