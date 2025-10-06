Con Ánimo de Lucro: "En España nos educan para no desviarnos del camino a la pobreza"

Este lunes 6 de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera en un contexto en el que, en España, el nivel de conocimientos sobre finanzas es mucho más bajo que en el resto de países de nuestro entorno. Así, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en la importancia de la cultura financiera, puesto que la gran mayoría de nuestra sociedad afirma no poseer grandes conocimientos a este respecto. En concreto, el 64% de los jóvenes españoles entre 15 y 27 años gasta más dinero del que se puede permitir debido a la influencia de las redes sociales y a la facilidad de las compras online, según el informe europeo de pagos de consumidores.

Asimismo, el 34% de los españoles se decide por un proveedor que ofrezca la opción de "compre ahora y pague después". Del mismo modo, según JP Morgan, sólo un 11% de los españoles ha adquirido nociones básicas de finanzas personales a través de cursos y programas académicos de enseñanzas oficiales, según una encuesta realizada a más de 1.800 personas. Además, un 42% de los encuestados afirma no ahorrar para completar su jubilación, "un porcentaje que se reduce a la mitad, el 21%, entre los ahorradoras más formados, que se declaran más previsores ".

Así las cosas, un 81 % de los españoles no puede explicar correctamente términos básicos, como la inflación, el interés compuesto o la diversificación del riesgo, y menos de la mitad comprende bien el interés compuesto o la diversificación de riesgo. Del mismo modo, España alcanza una puntuación media de 486 en competencia financiera escolar (que mide el nivel de conocimientos de los estudiantes de 15 años), siendo la puntuación media de la OCDE.

Con todo, si bien es cierto que el 80% de las personas logra ahorrar algo cada mes, tan sólo el 20% cumple con los niveles "recomendados" de ahorro. A este respecto, cabe destacar que el 27% de la población dice que no tiene conocimientos suficientes para gestionar su dinero, mientras que sólo el 29% dijeron que quieren aumentar su conocimiento en finanzas, siendo el interés mayor entre los más jóvenes.