Las renovables se rebelan contra Red Eléctrica tras las últimas medidas tomadas para garantizar el suministro

Red Eléctrica admite ahora que el exceso de generación renovable puede generar bruscas variaciones de tensión en el sistema y, con ello, provocar un nuevo apagón. Por este motivo, ha solicitado a la CNMC la aprobación de medidas urgentes para solventar esta debilidad del sistema eléctrico español. No obstante, lo cierto es que el operador del sistema ya era consciente hace días de que las renovables ponían en peligro el suministro eléctrico, por lo que exigió a los generadores que pusieran al ralentí sus equipos. Sin embargo, desde el sector muestran su rechazo a esta medida.

Las renovables, en pie de guerra

REE ha alertado de que existe el riesgo de que se produzca otro apagón como el del pasado 28 de abril tras haber detectado importantes variaciones de tensión durante las últimas dos semanas. Por ello, el operador del sistema admite que este problema podría poner en peligro el suministro eléctrico en nuestro país, por lo que ha solicitado a la CNMC la aprobación de medidas urgentes "de manera temporal y excepcional" para garantizar el suministro.

No obstante, pese a la alerta emitida en el día de ayer, REE ha descartado que el suministro eléctrico haya estado en riesgo en los últimos días, puesto que únicamente se habrían detectado "algunas situaciones de variaciones bruscas de tensión" que, en todo caso, se habrían situado "siempre dentro de los márgenes establecidos". Así lo recoge Europa Press, que detalla cómo desde Red Eléctrica aseguran que con este aviso el operador del sistema lo que hace es proponer medidas "que considera necesarias para seguir mejorando la robustez del sistema eléctrico".

En el comunicado remitido a la CNMC, Red Eléctrica destaca la debilidad que supone para el sistema el exceso de generación renovable, ya que relaciona las variaciones registradas en las últimas semanas "con cambios bruscos de programa, en particular de la generación renovable, así como con el tiempo de respuesta de la generación proveedora de control dinámico de tensión".

Sin embargo, los generadores renovables defienden que desde el sector ya eran conscientes de los riesgos existentes en el sistema y permanecían alerta ante la posibilidad de que se produjeran variaciones de tensión de gran magnitud, puesto que el pasado 1 de octubre el Crece (Centro de Control de Energías Renovables) pidió a las eólicas y las fotovoltaicas que se pusieran al ralentí con el fin de evitar nuevas tensiones y dotar de mayor estabilidad a la red eléctrica.

De esta forma, desde REE se ordenó a las renovables que incrementaran de dos a quince minutos el tiempo que su producción pasa de cero a 100, lo que implica una pérdida de ingresos. Así lo recoge El Mundo, que explica cómo las empresas del sector rechazan esta medida, puesto que, sostienen, es "incomprensible" y "desproporcionada" e inciden en que podría provocar un parón de las inversiones en nuestro país. De hecho, según este medio, las compañías defienden que esta iniciativa "da la última estocada al sector".

Responsabilidad de REE

En este sentido, el experto y divulgador Alfredo García, conocido en redes sociales como Operador Nuclear, denuncia que el operador del sistema, pese a alertar de recientes variaciones de tensión y solicitar medidas urgentes, no está reconociendo su responsabilidad en el apagón del pasado 28 de abril. De acuerdo con el analista, REE no admite que, en el fondo, el mensaje que manda con su última alarma implica que "al sistema español le falta potencia firme y síncrona (nuclear, gas e hidráulica), que aporta inercia, control de tensión y estabilidad".

A este respecto, Operador Nuclear explica que "las renovables conectadas por inversores pueden cambiar su potencia en segundos, prácticamente en escalón", lo cual puede generar una concatenación de oscilaciones de tensión que no siempre son frenadas por el sistema. De este modo, detalla que "antes, esas perturbaciones se disipaban gracias a las máquinas síncronas de las centrales nucleares, hidráulicas o de ciclo combinado, cuyos alternadores giran solidarios con la frecuencia eléctrica".

Red Eléctrica ha vuelto a lanzar una señal de alarma: está detectando variaciones bruscas de tensión en la red y pide medidas urgentes para evitar un nuevo apagón. No lo dice abiertamente, pero el mensaje técnico es claro: al sistema español le falta potencia firme y síncrona… pic.twitter.com/OodKgFN0gt — Operador Nuclear (@OperadorNuclear) October 9, 2025

Sin embargo, de acuerdo con Operador Nuclear, "cada vez hay menos generación síncrona conectada", por lo que, frente a variaciones de las condiciones meteorológicas, como sería la aparición de una nube que cubre una planta solar y un cambio drástico de la dirección y la velocidad del viento, "el sistema responde con saltos eléctricos que pueden causar desconexiones automáticas de generación o demanda", lo cual puede producir un apagón como el del 28 de abril si estas desconexiones se suceden en cadena.

Así, el divulgador subraya que Red Eléctrica no puede solucionar por sí misma este problema. "El mercado eléctrico decide qué centrales operan, y si las síncronas quedan fuera por precio, el operador no puede encenderlas aunque las necesite para dar estabilidad", explica, incidiendo en que "por eso pide al Gobierno y a la CNMC que modifiquen los procedimientos de operación, limiten las rampas de las renovables y refuercen el control de tensión".

En consecuencia, para Operador Nuclear es evidente que REE no hace referencia de forma explícita a la falta de potencia firme en el sistema porque ello supondría "reconocer su propia responsabilidad en el apagón de abril, cuando el sistema operó con una fracción mínima de generación síncrona". Sin embargo, asegura que el mensaje que se puede leer "entre líneas". Tras la alerta emitida por el REE es que "el sistema necesita más masa girando, más generación estable conectada para sostener la red".

Con todo, García ha aprovechado para recordar que la energía nuclear ofrece la seguridad que, precisamente, necesita el sistema eléctrico en nuestro país, denunciando además la responsabilidad del Gobierno, empeñado en acabar con las centrales de las que disponemos en España. "La transición energética no consiste solo en producir megavatios-hora con bajas emisiones, sino en mantener el sistema en pie". Asegura, y defiende que "las centrales nucleares, que el Gobierno quiere cerrar, proporcionan las dos cosas."

Durante los últimos días de septiembre, el sistema eléctrico español rozó de nuevo el colapso. Red Eléctrica detectó oscilaciones de tensión similares a las que precedieron el gran apagón del 28 de abril: baja demanda, alta producción solar y eólica y escasa generación síncrona,… pic.twitter.com/oGctyXbBuH — Operador Nuclear (@OperadorNuclear) October 9, 2025

Así las cosas, pese a lo que defienden los generadores renovables, García explica en otro comunicado que el riesgo de apagón proviene, precisamente, del excesivo peso que la generación de energía no síncrona. "Cuando las renovables (necesarias pero variables) se conectan y desconectan bruscamente, la tensión se desestabiliza y el margen de seguridad se reduce", subraya, descartando que el problema sea la indisponibilidad de las unidades de las centrales nucleares que permanecían en parada por recarga de combustible, tal y como sostuvieron en su momento desde el Gobierno de Pedro Sánchez.