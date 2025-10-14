Lorenzo Amor, indignado con la subida de cuotas a los autónomos: "Van a reventar cualquier tipo de negociación"

Tres millones y medio de trabajadores por cuenta propia están en vilo tras conocer la nueva propuesta que esta semana ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para los próximos tres años. Una subida, que como hemos contado en Libre Mercado, supondrá subidas de cuota de hasta 200 euros al mes, en función del tramo. El cálculo que hacen desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) es de que más de la mitad de estos trabajadores tendrán que pagar entre 2.000 y 7.500 euros en cuotas durante los próximos tres años. "Esto va en contra del acuerdo que firmamos en 2022 donde acordamos un sistema de tramo para que el 75% de los autónomos pagaran igual o menos", se queja el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en conversación con LM, quien añade que esta propuesta "ha sido sorprendente" porque supone que la totalidad de los autónomos va a pagar más en 2026, 2027 y 2028. "Este no es el camino, y por tanto hemos dicho no", dice tajante.

Asimismo, y ante la buena marcha del PIB español del que presume el Ejecutivo, el presidente de ATA le reprocha al Gobierno que no esté haciendo políticas que lleguen a los españoles. "El Gobierno vive en una nube, en una burbuja, creyendo en ese crecimiento macroeconómico pero desconoce la situación real que está viviendo la economía real y muchas familias españolas", asegura.

Tilda de "sorprendente" la propuesta porque después de las desavenencias con el Ministerio por este asunto ahora estaban en un periodo de entendimiento. "A principios de septiembre recibo una llamada del secretario de Estado porque estaban dispuestos a solucionar los errores y disfunciones del plan de 2023", recuerda Amor, quien entre sus denuncias está que el 60% de las prestaciones por cese de actividad son denegadas. Pero no sólo eso, el Ministerio también se abría ahora a mejorar la protección social de los trabajadores autónomos. "Ayer nos encontramos con el despliegue de unas tablas que van a reventar cualquier tipo de negociación", denuncia. Y es lo que ha motivado que desde ATA ya hayan contactado con el Partido Popular, Vox y Junts (suman 177 votos) para que cuando el nuevo esquema de cotizaciones llegue al Congreso, decaiga. "Va a pasar como con la reducción de la jornada. Que van a tumbar cualquier decreto", advierte. De hecho, en las próximas horas se pondrá en contacto con Coalición Canaria, PNV y UPN.

Cada día más trabas

Este nuevo "sablazo" a los trabajadores por cuenta propia no se justifica, a ojos de Amor, quien se queja del elevado nivel de impuestos que ya tienen que pagar y es que los costes laborales siguen subiendo: "no sólo suben las cotizaciones de los autónomos sino también suben las cotizaciones de nuestros trabajadores", se queja, recordando que aunque en España se han creado 500.000 puestos de trabajo en el último año, la mayoría de autónomos y empresas con entre uno y tres trabajadores "llevan dos años consecutivos destruyendo empleo".

Por no hablar de las trabas administrativas a los autónomos. "El número de trabas que ponen cada día es ingente. Ahora es el registro horario telemático que supone una carga para los que tienen uno o dos trabajadores", pero también se queja de la obligatoriedad de tener un responsable de acoso laboral y del cambio en las normas de prevención de riesgos laborales. "Cada día hay una ocurrencia nueva y esto a los colectivos nos tienen un poco fritos", dice Lorenzo Amor.

"Nosotros estamos dispuestos a que para el 2026 haya una prórroga en todos los tramos o, incluso si se quiere, la subida de la inflación prevista, pero desde luego no este planteamiento", zanja.