La alcaldesa socialista de Cangas de Morrazo, escoltada por los disturbios contra la subida de la tasa de basuras

La paciencia de muchos ciudadanos está llegando al límite por los abusos tributarios a los que la población se ve sometida por las distintas administraciones. Y es que, desde la llegada de Sánchez a la Moncloa en 2018, se han subido los impuestos en más de 90 ocasiones, a lo que se suma la crisis inflacionaria vivida desde 2021 y la decisión del Ejecutivo de no deflactar la tarifa del IRPF. Según el Instituto Juan de Mariana, la progresividad en frío aplicada con el IRPF incrementó la recaudación de esta figura tributaria en 27.600 millones de euros, suponiendo un golpe adicional para las familias de 563 euros por persona.

Como hemos publicado en Libre Mercado, en los primeros siete meses de este año Hacienda logró recaudar 17.877 millones más que durante el mismo período del año anterior. De hecho, los 182.354 millones recaudados por Hacienda hasta junio alcanzaron el total de la recaudación del año 2015.

Por tanto, no es de extrañar que ante nuevas subidas de impuestos terminen estallando disturbios en las calles, como ha sucedido en la localidad gallega de Cangas de Morrazo, en ese caso, por la tasa de basuras, que es un impuesto municipal.

Asalto al Ayuntamiento de Cangas

Los vecinos de Cangas de Morrazo han mostrado su rechazo ante la subida de la tasa de basuras que ha aprobado el pleno de la Mancomunidad de El Morrazo, que pasará de 67 euros a 126 por hogar, según confirma La Voz de Galicia. De este modo, el pasado martes los vecinos de esta localidad gallega se movilizaron en las calles, manifestándose también a las puertas del Ayuntamiento y bloqueando el tráfico en los aledaños del consistorio.

Como se puede apreciar en las imágenes publicadas sobre los sucedido, los manifestantes rodearon el Ayuntamiento de Cangas de Morrazo y abuchearon a los concejales que habían acudido al consistorio para votar a favor de esta subida de la tasa de basura –los del BNG, el PSOE y EU. En este contexto, los medios gallegos detallan que la alcaldesa de Moaña, Ledicia Santos, tuvo que salir escoltada por la Guardia Civil debido a los disturbios causados por algunos manifestantes.

De acuerdo con los medios locales, el rechazo de la subida de la tasa de basuras no proviene únicamente de los vecinos, sino también de los hosteleros y los comerciantes, que también se manifestaron el pasado martes ante el consistorio de la localidad.

En consecuencia, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, en estos momentos hay un hombre investigado y diez personas identificadas por los disturbios causados en esta localidad gallega. Concretamente, un hombre de 34 años ha sido investigado por, presuntamente, haber lanzado una piedra contra el coche en el que viajaba la alcaldesa de Moaña, Ledicia Santos.

En este sentido, Losada ha defendido que "no hay áreas de impunidad y la investigación llegará, apoyada en las pruebas que se están recabando, hasta donde tenga que llegar", añadiendo además que "las revueltas violentas no son tolerables en un Estado de Derecho". De esta forma, ha incidido en que el derecho a la manifestación ha de ser comunicado con antelación y ha hecho un llamamiento a la reflexión de quienes "convocaron y alentaron" esta concentración puesto que pueden "haber incurrido en responsabilidades".