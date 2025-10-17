¿De verdad se ha terminado la OPA de nunca acabar?

En Con Ánimo de Lucro, el programa de información y análisis económico de esRadio Libre Mercado, solemos referirnos a la OPA de BBVA sobre el Sabadell como la "OPA de nunca acabar" y el caso es que podría ser que el último capítulo de esta operación no se haya escrito.

Este jueves por la noche la CNMV comunicaba a BBVA y Sabadell el resultado de la OPA hostil tras el periodo de aceptación que terminó el pasado viernes, con un resultado rotundamente adverso a los intereses de la compañía que preside Carlos Torres. Ni siquiera un 30% del Sabadell acudió a la oferta, un límite que hubiera abierto la posibilidad al lanzamiento de una segunda OPA y muy lejos del 50% que se había marcado como límite para considerarla un éxito.

Torres se apresuraba a lanzar un mensaje grabado para aceptar la derrota, retirarse y anunciar recompras de acciones y el mayor dividendo que haya dado nunca el banco, lo que disparaba las acciones del BBVA en el mercado americano (el único abierto en el que cotiza).

Sin embargo, todavía quedan algunas incógnitas en el aire. La primera, por ser la más cercana en el tiempo, las distintas denuncias mutuas que se han lanzado entre ambas compañías en estas últimas semanas.

Denuncias mutuas en la última semana

BBVA y Sabadell se han denunciado mutuamente ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debido a lo que entendían que eran malas prácticas durante el proceso de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Sabadell. BBVA acusaba a Sabadell de dificultar el canje de acciones en sus oficinas, mientras que Sabadell decía que BBVA había difundido información errónea sobre impuestos y valoración. Esta situación surgía en medio de una fuerte disputa y tensión entre las dos entidades financieras.

Expediente de la Comisión Europea

A raíz de las leoninas condiciones que impuso el Gobierno tras su ridícula consulta pública, la Comisión Europea decidió abrir un expediente a España el 17 de julio. Un procedimiento de infracción ante su disconformidad por la actuación del Gobierno en la OPA fijando condiciones que en la práctica vetaban la fusión del Sabadell y el BBVA durante tres años con la posible extensión del veto por otros dos años más.

Tras solicitar el Gobierno una prórroga, la Comisión Europea concedió a Sánchez y compañía otras 6 semanas de plazo hasta la próxima semana del 20 al 26 de octubre para presentar alegaciones.

Recurso al Tribunal Supremo

Casi a la par de la apertura del expediente por parte de Bruselas, el pasado 15 de julio BBVA presentó formalmente un recurso ante el Tribunal Supremo impugnando las condiciones impuestas por el Gobierno al autorizar su OPA sobre Banco Sabadell. Una cuestión sobre la que el Supremo todavía no se ha pronunciado.

Es precisamente esta última, la cuestión más sensible, ya que de dar la razón al BBVA en su impugnación, las condiciones del Gobierno se considerarían nulas, y se abriría un proceso de reparación de daños causados, debido al devenir de esta oferta desde entonces y que llevó a Carlos Torres a plantearse públicamente la retirada de la OPA.

Durante esos días, el Consejero Delegado de la compañía, el turco Onur Genç, llegó a reconocer que las condiciones del Gobierno habían disparado los riesgos de la operación y la incertidumbre sobre las posibilidades de integrar ambas compañías, que era el objetivo final del banco con su OPA.

Así pues, es posible que el último capítulo de esta operación todavía no esté escrito. El tiempo y las resoluciones judiciales, expedientes comunitarios y decisiones de la CNMV pueden mantener viva esta OPA de nunca acabar.