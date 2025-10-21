Así riega Sánchez con dinero público a podcasts sin audiencia

El Gobierno de Pedro Sánchez nos ha acostumbrado en los últimos años a regalar dinero público a diferentes organizaciones y particulares afines a través de las distintas instituciones. En Libre Mercado ya hemos hablado en más de una ocasión de los cientos (e incluso miles) de millones que se regalan en subvenciones públicas a ONG, sindicatos o instituciones extranjeras.

En esta ocasión, traemos una serie de subvenciones públicas (por valor de casi 5 millones de euros) que ha otorgado el Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun hace unos pocos meses, "para la promoción del sector del videojuego, del pódcast y otras formas de creación digital, en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", es decir, con fondos europeos. A continuación, vamos a hacer una selección de los 10 proyectos que más nos han llamado la atención.

Un videojuego sobre una "drag queen cubana"

Los Ojos de Mila Kaos, cuyo proyecto se ha subvencionado con 80.000 euros, es una experiencia interactiva en Realidad Virtual y se define en su página web como "un viaje inmersivo dentro de la cabeza de Tony, un joven actor que en las noches se convierte en Mila Kaos, una Drag Queen en La Habana, Cuba. El avatar del jugador será una sirena y actuará como el subconsciente de este ser queer."

En YouTube el único vídeo que hay sobre Mila Kaos es del 30 de mayo de 2024 y apenas tiene unas 53 visualizaciones.

Retratadas es un podcast que pertenece al canal de YouTube de Código Nuevo, cuya subvención ha sido también de 80.000 euros y que promedia hasta el momento 84.000 visitas por podcast en sus 8 episodios. Este proyecto se define como "un podcast de Códignuevo donde el arte se explica en tu idioma. Hablamos de ilustración, arquitectura, diseño y cultura visual desde una mirada pop, accesible y sin postureo. A veces con invitadas que lo están petando en el sector, otras con historias y referentes que simplemente pintan mucho."

Podcast sin apenas visitas

El podcast FemFetén! Mujeres Creativas es un proyecto que ha sido subvencionado con 40.000 euros y que apenas supera los 1.600 suscriptores en YouTube, donde las visualizaciones de su último vídeo publicado hace más de un mes no pasan de las 78 visitas en los momentos en los que se escribe este artículo. Este proyecto no es fácil de definir, aunque esto es lo que dicen de sí mismas en su página web:

"Un encuentro, una charla, una entrevista... las Supernenas! se reúnen para hablar de creatividad, de diseño y de otras cosas con invitadas referentes en el sector del diseño y la creatividad. Marina, Marta y Nora charlan con mujeres profesionales de diferentes ámbitos que utilizan la creatividad como herramienta de trabajo. Un encuentro próximo, ameno y familiar."

Subvenciones a medios afines

Por otro lado, tenemos una concesión de 41.802 euros al medio de Ignacio Escolar, El Diario, donde se otorga esta cantidad para el proyecto "La memoria en ruinas", del que apenas existe información pública disponible, y ni tan siquiera sabemos si es un podcast, un videojuego o cualquier otra forma de creación digital.

Algo parecido ocurre con "Nacional II: La ruta del exilio", una subvención de 40.000 euros a Javier Gallego Garrido, productor del medio "Carne Cruda", otro medio de izquierdas similar al de Escolar. Aunque no se dispone tampoco de mucha información sobre este proyecto; es muy probable que tenga que ver con el exilio de republicanos durante la Guerra Civil, a tenor de otros eventos similares y de la monotemática de periodistas como el ya mencionado.

Eventos centrados en el género femenino

PodWoman 2025, subvencionada con 39.717 euros, se trata de un evento de podcast centrado en el género femenino que se celebrará el 18 de octubre de este mismo año. Este evento estará repleto de charlas y conferencias que girarán en torno al papel de la mujer en los nuevos formatos de comunicación que se abren a través de internet.

Punzadas Sonoras, subvencionado con 40.000 euros, es otro podcast que se define como un programa que "en cada episodio las chicas reflexionan con un tono fresco, divertido y riguroso sobre temas que les importan a través de ficciones, ensayos, cine, arte e investigaciones filosóficas. Ponen en diálogo las reflexiones de pensadores clave y sus experiencias y anécdotas cotidianas, tocando temas que nos afectan a todas y planteando preguntas que nos hacen reflexionar." Dicho podcast, presentado por Paula Ducay e Inés García, emitió el pasado 25 de septiembre su primer episodio de la quinta temporada y ha conseguido tan solo 1.711 visualizaciones por el momento.

"¿Las malas de la película? Un podcast sobre los roles de género de las mujeres en el audiovisual" ha sido subvencionado con 40.000 euros. Del proyecto en sí apenas existe información en la red, lo único que hemos podido encontrar que tenga relación directa es una serie de siete vídeos en YouTube que apenas supera las 600 visitas entre todos los episodios de este podcast.

Programas exclusivamente en catalán y sin apenas oyentes

Por otro lado, y para variar, tenemos otro podcast (esta vez en catalán) llamado "Varietés a les cantonades" (Variedades en las esquinas) que ha recibido una subvención de 19.194 euros. Este programa, como ya le ocurre a los anteriores, carece de visitas en su canal de YouTube, donde su último episodio apenas alcanzó 148 visualizaciones, y fue emitido el 30 de septiembre.

En último lugar, y como no podía ser de otra manera, tenemos el podcast "Bigoteando", cuyos creadores definen como "un podcast diverso, abierto e inclusivo en el que hablaremos de libros, cine y teatro, con entrevistas y recomendaciones". Como era de esperar, este programa tampoco tiene una gran audiencia; su último episodio menos de 1.000 visitas desde el 26 de septiembre. Este proyecto ha recibido 16.250 euros de dinero público en 2025.