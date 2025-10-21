El colapso del Estado del Bienestar nos aboca a "una gran crisis económica, política y social"

Las economías desarrolladas, sobre todo las europeas, y especialmente la española, padecen un problema de fondo que pone en entredicho su futuro. Este problema es el de la crisis del Estado del Bienestar, que plantea un oscuro futuro económico, social y político para las sociedades occidentales, porque si esta forma política colapsa, ¿qué nos espera después? Por ello, dado que esta es una de las cuestiones más importantes a largo plazo, en Con Ánimo de Lucro hemos iniciado una serie de programas en los que, periódicamente, profundizaremos en este problema.

Así, el economista y profesor universitario Ignacio Moncada ha repasado en esRadio Libre Mercado el proceso histórico que explica el surgimiento del Estado de Bienestar y las motivaciones que impulsaron su creación. Además, ha detallado cómo las ineficiencias y debilidades propias de este modelo económico y político explican en buena medida el inevitable colapso que se avecina. A este respecto, ha aprovechado para alertar del problema que supone la pirámide demográfica para la estabilidad de nuestro sistema asistencial.

Al mismo tiempo, hemos querido centrar nuestra atención en las consecuencias económicas que, en el largo plazo, supone el sistema tributario que sirve para financiar los gastos que debe afrontar el Estado de Bienestar. Lo cierto es que la carga tributaria, en el fondo, supone la extracción de recursos productivos para financiar la asistencia estatal. Esto es especialmente lesivo en un país como España, donde el tejido productivo lo integran, casi en su totalidad, autónomos y microempresas.