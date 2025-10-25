El autónomo, enemigo natural de la izquierda

Resulta curioso observar la cantidad de paisanos que se sorprenden ante el furibundo ataque del gobierno social-comunista al tejido productivo conformado por los autónomos. He de entender que ninguno de los sorprendidos es consciente de que el autónomo es el enemigo natural del social-comunismo.

El autónomo es la piedra filosofal del esfuerzo, del sacrificio, de la apuesta por la creación de valor y empleo, de la superación, del mérito, del desafío a la economía subvencionada y artificialmente sostenida por el estado; es el cimiento sobre el que se sustenta la economía liberal, libre y competitiva, frente al dominio del estado que representan las ideologías de izquierdas.

El autónomo, don Fernando que mantiene su tienda de comestibles; doña Carmen que lleva dando de comer a una variopinta clientela desde hace treinta años; Paco y Vicenta, que explotan ahora el invernadero que heredaron de su familia, representan, todos ellos, el duro trabajo de quien sostiene la economía del país, sin ninguna certeza de que, a final de mes, quede dinero en caja para poder pagar sus propios sueldos.

Enfrente, la ideología socialista y comunista: la del subsidio, la del engorde del sector público que permite controlar cada día a más ciudadanos y, por tanto, votantes; la de la paga que evita al parásito el engorro de tener que trabajar; la que va construyendo, tacita a tacita, un amplio cuerpo de 'súbditos' a los que controlar por la vía del 'combustible' económico con que subsisten.

El autónomo es el diablo, es la baldosa mal fijada en el sistema socialista, la pata coja en la mesa de la dictadura del proletariado, esa elefantiásica 'soplaminguez' con la que no solo se engañó a millones de personas durante el siglo XX, sino que hoy por hoy se mantiene como una absurda reliquia histórico-económica con la que un grupo de sinvergüenzas siguen pegándose la vida padre a costa de grandes cantidades de imbéciles que cada día se ven más pobres, pero siguen manteniendo la esperanza de que quienes les roban les sacarán de la miseria.

El autónomo aporta estabilidad al sistema, crea empleo en un amplio porcentaje de los casos por encima de sus posibilidades, paga impuestos siempre por encima de lo razonable y representa un aporte económico y de ilusión al sistema siempre basado en la esperanza de la futura prosperidad, que en muchos casos no es así.

Y a pesar de eso, el parasitismo zurdo y sindical, en cuanto se siente fuerte o amenazado, o las dos cosas como ocurre ahora, saca punta a sus colmillos para seguir desangrando a este imprescindible tejido socioeconómico, con la maldita y falsaria excusa de mejorar las condiciones de los parasitados en cuestión y del resto de la sociedad.

Este nuevo ataque al autónomo que pretende perpetrar el gobierno social-comunista, como pago a los constantes e intrínsecos apoyos de la fauna sindical, supondrá el rejón mortal para muchos autónomos y sin duda es un desincentivo para quienes se lo están pensando, que es justo lo que se pretende: que cuanto mejor orienten sus vidas al empleo público, ese que iguala y merma la productividad, pero que coloca al empleado al pairo de los gobiernos.

La pregunta es, ¿qué vamos a hacer los autónomos ante este nuevo, injusto e injustificable ataque? ¿Volveremos a quedarnos callados y parados? ¿Lo volveremos a aceptar aún sabiendo que habrá muchos que se queden por el camino? Ha llegado la hora de la reacción, de la movilización, de las medidas serias, duras e inquebrantables. Hace falta unidad en el segmento de los autónomos; unidad para plantar cara a esta dictadura del proletariado con apariencia de democracia.