Sangría en la hostelería: España pierde 40.000 bares

Si por algo se ha caracterizado siempre España, o al menos en las últimas décadas, es por ser un "país de bares". Pocas cosas gustan más a los españoles que estar en la terraza de un bar con amigos disfrutando del fin de semana, ver el fútbol en los bares o parar para desayunar antes del trabajo. Cualquier excusa es buena para entrar a un bar.

No obstante, en los últimos 15 años parece que se está produciendo un cambio que, sin darnos cuenta, ha ido modificando la imagen que tenemos no sólo de los bares, sino también de los restaurantes y de los establecimientos que se dedican a servir bebidas y comidas.

Como decimos, desde el año 2010 se está produciendo un cambio silencioso donde el número de bares ha caído de forma considerable a raíz de la crisis del 2008. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución en el número de bares desde 2010 hasta el 2024.

Tal y como se puede observar, si en el año 2010 el número de bares en España era de 202.720, en el año 2024 esta cifra se redujo a tan sólo 163.890 bares. Es decir, se ha producido una caída en el número de bares del 19,15%.

De acuerdo con el INE, dentro de "establecimientos de bebidas" se comprende la preparación y el servicio de bebidas para su consumo inmediato en el mismo local, y comprende las actividades de: bares, tabernas, bares de copas, discobares y discopubs, cervecerías, cafés, bares de zumos de frutas y vendedores ambulantes de bebidas".

Esta caída, que ha supuesto la eliminación de casi 40.000 bares en apenas 15 años, puede tener una posible explicación en que los españoles han optado por acudir a otro tipo de establecimientos como restaurantes. Esta hipótesis se vería apoyada a la luz del mayor incremento en el número de restaurantes desde 2010.

Como se puede ver en la tabla de arriba, en España teníamos 71.818 restaurantes en el año 2010 y en 2024 esta cifra alcanzó los 83.714 restaurantes en total. Según el INE, "restaurantes y puestos de comidas" comprenden la "prestación de servicios de comida a clientes, ya sea servicio de mesa o sirviéndose ellos mismos de un surtido de productos (autoservicio), bien consumiendo la comida en el mismo local, llevándosela o a domicilio. Se incluyen en este apartado las comidas preparadas para su consumo inmediato que se adquieren en vehículos con motor o en carritos sin motor".

Este tipo de establecimientos comprende las actividades de: restaurantes, cafeterías, restaurantes de comida rápida, establecimientos que ofrecen comida para llevar, vendedores de helados en carrito, carritos ambulantes de comida y preparación de comida en puestos de mercadillo. También se puede observar cómo se ha producido un incremento en el número de establecimientos para la "provisión de comidas preparadas para eventos".

20.000 establecimientos de comidas y bebidas menos

Sin embargo, aunque se haya producido un aumento tanto en el número de restaurantes como en el número de establecimientos que preparan comida para eventos (caterings), la realidad es que este incremento no compensa la brutal caída en el número de bares. En total, el número de establecimientos dedicados a los servicios de comidas y bebidas es ahora menor que en 2010. En concreto, en 2024 hubo 20.132 menos negocios de este tipo en España.

En resumidas cuentas, la hostelería parece haberse transformado en los últimos 15 años en nuestro país, dejando de ser un país tan marcadamente de bares a ser un país que se enfoca también en restaurantes o servicios de catering.