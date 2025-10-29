La productividad se hunde en España y pone en jaque el discurso económico de Sánchez

Los datos de la variación del PIB del IIITR-2025 que muestra la contabilidad nacional trimestral en sus datos de avance, publicados este miércoles, más allá del barniz inicial del corto plazo que le permite al Gobierno presumir de ellos, señalan, claramente, tres cosas. En primer lugar, es un crecimiento que es frágil, porque está sustentado en el gasto público y en el aumento de la población, con caídas de la productividad.

Además, es sorprendente, pues la caída que tiene la aportación del sector exterior al crecimiento en tasa intertrimestral es compensada con movimientos de aumento similares en consumo de los hogares e inversión, además de seguir siendo sostenida por un aumento importante de gasto público en el trimestre. Por último, es un crecimiento agotado, pues su aparente brío de corto plazo va desinflándose, incrementando los desequilibrios estructurales que está produciendo para el medio y largo plazo.

Variación Trimestral

El PIB se frena, según los datos de avance del IIITR-2025. Así, el Producto Interior Bruto (PIB), medido en términos de volumen, se incrementó un 0,6% en el tercer trimestre respecto al trimestre anterior. Esta tasa fue dos décimas menor que la del segundo trimestre de 2025.

INE

Sorprende el incremento de la demanda nacional, especialmente del consumo de los hogares y de la inversión (formación bruta de capital fijo), especialmente sorprendente el aumento de la propiedad intelectual, que aumentan cinco décimas y un punto, respectivamente, prácticamente igual que la variación que tiene el sector exterior, al empeorar el saldo de las exportaciones en 1,9 puntos (de 1,3% intertrimestral a -0,6% intertrimestral) y mejorar el saldo de aportación de las importaciones, ya que disminuyen de 1,6% intertrimestral a 1,1%, medio punto. Es decir, consumo de los hogares e inversión mejora en conjunto 1,5 puntos y el saldo de exportaciones e importaciones empeora en 1,4 puntos.

INE

No deja de ser sorprendente cómo, casi milimétricamente el dato del sector exterior sustituye al de la demanda nacional, aunque tengan diferente peso, lógicamente, sobre el total, motivo por el que el crecimiento global es dos décimas menor que el del trimestre anterior, pese al aumento importante del gasto público (de 0% a 1,1%).

Variación interanual

La variación interanual del PIB fue del 2,8% este trimestre, también dos décimas menos que la del trimestre precedente. El consumo de los hogares no se mueve respecto al trimestre anterior, se queda en el 3,3%; la inversión sube 2,4 puntos, muy sorprendentemente, y las exportaciones disminuyen nueve décimas. La demanda nacional aportó con 3,7 puntos al crecimiento interanual del PIB. Por su parte, la demanda externa contribuyó con -0,8 puntos.

El gasto en consumo final descendió dos décimas respecto al trimestre anterior al presentar una tasa del 2,8% interanual. El de los hogares fue similar al del segundo trimestre, con una tasa del 3,3%. El de las Administraciones Públicas presentó una tasa del 1,3%, seis décimas menos que en el trimestre precedente. La formación bruta de capital registró una variación del 7,6%, tasa 1,7 puntos mayor que la del trimestre anterior.

Desde la óptica de la oferta, todos los grandes sectores de actividad presentaron tasas interanuales positivas en su valor añadido, salvo las ramas primarias. El valor añadido bruto de las ramas industriales creció un 3,0%. Dentro de las mismas, la industria manufacturera se incrementó un 2,9%. El valor añadido bruto de la Construcción se incrementó un 6,1% respecto al tercer trimestre de 2024. La variación interanual del valor añadido bruto de los Servicios en el tercer trimestre es del 3,2%, dos décimas menor que el trimestre anterior. Finalmente, las ramas primarias registran una variación interanual del -2,2%.

Empleo

El número de horas efectivamente trabajadas creció un 2,5% interanual este trimestre, nueve décimas más que en el precedente. En términos intertrimestrales, varió un 1,0%. Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 3,3% en tasa interanual, una décima menos que en el trimestre precedente. En términos intertrimestrales su variación fue del 1,0%.

Por su parte, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo registró este trimestre una tasa interanual del -0,5%, acelerando la caída, y la productividad por hora efectivamente trabajada, del 0,3%, 1,1 puntos menor que la del trimestre precedente. En términos intertrimestrales ambas tasas fueron del -0,4%.

INE

Por tanto, la productividad disminuye de manera intensa, de forma que el crecimiento que hay no es productivo ni sostenible en el tiempo. Es un crecimiento sostenido, artificial y de cortísimo plazo, con graves perjuicios de cara al medio y largo plazo.

Profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, del CES Cardenal Cisneros y Director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.