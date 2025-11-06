Bildu premiará con pisos a los habitantes de los asentamientos ilegales en plena polémica por la violación en manada

En pleno escándalo por la violación en manada una joven en Pamplona por parte de cuatro magrebíes en un asentamiento ilegal de la ciudad, el alcalde de Pamplona, Joseba Girón, de EH Bildu, ha anunciado que ofrecerá pisos municipales a los okupas de estos asentamientos ilegales cuando lleguen las olas de frío.

Estos asentamientos clandestinos cada vez son más comunes en la ciudad y suelen estar frecuentados por inmigrantes. En este sentido, los alrededores de estas zonas se han convertido en un foco de delincuencia e inseguridad como se ha visto hace unos días con esta violación.

Con todo esto sobre la mesa, el Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por los proetarras de Bildu, habilitará este invierno 25 viviendas municipales reformadas para acoger a estas personas. Estas viviendas "complementarán al albergue municipal", que en la ola de frío pasará de 50 a 58 plazas disponibles, según han adelantado Navarra.com y Navarratelevisión.

El concejal de Acción Social, Txema Mauleón, ha defendido que antes de que llegaran al poder en Pamplona, "ya existían asentamientos ilegales y siguen existiendo". Y ha explicado que han duplicado los recursos para "intentar prevenirlos y evitarlos" y que se ha reforzado "de manera significativa la seguridad en las zonas donde se producen".

Sin embargo, después de la violación en manada de cuatro magrebíes a una joven, el concejal se ha visto obligado a reconocer que se trata de un problema que "escapa a Pamplona" y que está directamente relacionado con la inmigración. Por ello, ha instado a alcanzar "un pacto de Estado similar al que se alcanzó con los menores no acompañados", que permita un reparto equilibrado por todo el territorio nacional.

El concejal ha defendido que "toda persona que comete un delito ha de ser penada siempre de la misma manera, independientemente de su origen". Ha presumido también de que el objetivo del Ayuntamiento es "seguir trabajando" en políticas de inclusión y seguridad, aunque ha reconocido que "Pamplona tiene recursos limitados" y que el fenómeno debe abordarse "a nivel global".