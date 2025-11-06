El Imserso anuncia un nuevo programa de balnearios y aumenta el número de pensionistas beneficiados

Si hace apenas unos días ya avisamos en Libre Mercado sobre la falta de plazas en los viajes del Imserso, habiéndose producido ya un "lleno total" a nueve meses de que finalice el plazo de inscripción, el pasado lunes el Gobierno de Sánchez anunció a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha convocado 197.000 plazas para participar en el "Programa de Termalismo 2026", con un precio por plaza que oscilará entre los 302 euros hasta los 452 euros.

De acuerdo con lo que podemos leer en el BOE, este programa contará con una financiación comprendida entre los 33,38 millones de euros y los 38,44 millones de euros, ya que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) contribuirá a la financiación de las plazas con una aportación de 169,44 euros o 195,12 euros por pensionista, tal y como se explica en el documento oficial.

Este programa se desarrollará por turnos y "cada uno de ellos tendrá una duración de diez días (nueve pernoctaciones), se realizarán en régimen de pensión completa y comprenderán desde las doce horas del día de llegada hasta las doce horas del día de salida." Dicho programa se llevará a cabo entre febrero y diciembre de 2026.

Los precios de cada plaza variarán en función del balneario, del tipo de tratamiento y del mes escogido, siendo los meses de verano los más caros. Sea cual sea el tipo de plaza, ya sea más barata o cara, se incluyen los siguientes servicios:

Alojamiento en habitaciones dobles de uso compartido y manutención en régimen de pensión completa .

El reconocimiento médico al ingresar en el balneario para la prescripción del tratamiento.

El tratamiento termal que, en cada caso, prescriba el médico del balneario.

El seguimiento médico del tratamiento.

Actividades de ocio y tiempo libre ofertados gratuitamente por el balneario.

Póliza de seguro.

En el BOE ya se avisa que las personas usuarias de los turnos tendrán que realizar sus desplazamientos tanto de llegada a los balnearios como de regreso a sus hogares por sus propios medios, es decir, no se les facilita un medio de transporte para ir y volver.

Para poder participar en el Programa de Termalismo 2026 se tendrá que reunir alguno de estos requisitos:

Ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente del Sistema de Seguridad Social español.

Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años del Sistema de Seguridad Social español.

Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta o más años del Sistema de Seguridad Social español.

Ser persona asegurada o beneficiaria del Sistema de Seguridad Social español, con sesenta y cinco años o más.

Las personas usuarias de plaza deben reunir los siguientes requisitos:

Poder valerse por sí mismo para realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD).

Necesitar los tratamientos termales solicitados y carecer de contraindicación médica para la recepción de estos.

Alcanzar, de conformidad con la baremación establecida, la puntuación que le permita acceder a uno de los balnearios y turnos solicitados.

Así pues, vemos que el Gobierno de Pedro Sánchez incrementa año a año los recursos destinados a este tipo de actividades para los más mayores, pasando de 190.513 plazas en el 2025 a las 197.000 para el 2026, con el consiguiente aumento del presupuesto destinado a financiar dicho programa, que ya en 2025 tuvo una financiación de 34 millones de euros.