El ingenioso anuncio para vender un sexto sin ascensor en Madrid

Nos encontramos en uno de los lugares más baratos de Madrid para la vivienda. Se trata de San Cristóbal de los Ángeles, el barrio ubicado en el sur de la capital de España que está próximo a Getafe y Leganés. En este distrito de Villaverde se vende una propiedad que destaca más por su gran publicidad que por los lujos que ofrece. La descripción del anuncio ha sido tan elaborada que está dando mucho de qué hablar.

Este piso de San Cristóbal tiene un gran hándicap y el anuncio trata de restarle importancia. El problema consiste en que se trata de una sexta planta sin ascensor. Sin embargo, los vendedores defienden "seis buenos motivos para subir". A ninguno de estos argumentos para "enamorarse del piso" le falta detalle alguno:

"El primero: la luz. Entra por todas partes y hace que el salón tenga ese brillo que ningún foco consigue". "El segundo: la tranquilidad. Aquí arriba solo se escucha el viento y el rumor del barrio a lo lejos". "El tercero: las vistas. Desde aquí se ve el cielo más despejado y las puestas de sol que solo se disfrutan desde arriba". "El cuarto: el espacio. Tres habitaciones, un baño, salón y cocina independiente (de las de verdad, con puerta)". "El quinto: la terraza cerrada, perfecta para leer, tender o simplemente desconectar mirando el horizonte". "Y el sexto: el trastero, que siempre viene bien para guardar lo que no usas… pero tampoco quieres tirar".

En definitiva, "un piso luminoso, y con carácter. Porque sí, es una sexta sin ascensor… pero también son seis razones para enamorarte al llegar arriba", defienden los vendedores de este piso de San Cristóbal.

En paralelo a esta sexta planta, la propiedad cuenta con 60 m² construidos, tres habitaciones, un baño, terraza, trastero, calefacción individual de gas natural y aire acondicionado. También se detalla que este piso fue construido en el año 1960 y tiene un coste de 180.000 euros en Idealista.

San Cristóbal de los Ángeles del cielo pic.twitter.com/jA89JXU764 — CATESOMI (@Catesomi) November 5, 2025

El anuncio no ha dejado indiferente a nadie y ha arrancado sonrisas en el público que está buscando propiedades para comprar o alquilar en el portal inmobiliario Idealista. Los comentarios más destacados han hecho referencia a las alturas afirmando que se trata de la magia de "San Cristóbal de los Ángeles del cielo", haciendo referencia a las alturas del piso. Otro apunta a que es "para enmarcar como uno de los mejores anuncios de inmuebles" y otro preguntaba irónicamente "si incluye tarifa plana para infiltraciones de rodilla".

Este piso depende de la inmobiliaria Boende, quien en su página web presume de ayudar con facilidad a terceros a vender sus propiedades. "Si estás pensando en vender tu casa, has llegado al lugar indicado. Tenemos el plan más económico y completo de todos los tiempos", aseguran desde la empresa. Uno de sus lemas dice así: "Porque nosotros no publicamos casas, ¡las vendemos!".

Esta inmobiliaria afirma tener las ventajas de "asesoramiento, ahorro, rapidez y especialistas en vender". Lo que no se puede discutir en ningún caso es que la descripción de esta propiedad en San Cristóbal ha alcanzado a mucho público por ser tan ingeniosa y de ahí que el anuncio esté circulando como la pólvora en todas las redes sociales.