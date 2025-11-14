La aerotermia, el sistema que genera cuatro veces más calor del que consume y dispara el ahorro

Elegir el sistema de calefacción adecuado puede reducir tu factura hasta un 30%. En 2025, la bomba de calor gana terreno por su eficiencia, pero hay opciones para todos los presupuestos.

Con la llegada del frío, elegir el sistema de calefacción más eficiente se ha convertido en una de las decisiones más importantes para los hogares. Según diferentes estudios y comparativas del sector energético, la bomba de calor —especialmente los modelos de aerotermia— se posiciona como la tecnología más eficiente en 2025, ya que puede generar hasta cuatro veces más calor del que consume. No obstante, alternativas como el gas natural, el suelo radiante, las estufas de pellets o las calderas de condensación continúan siendo opciones competitivas dependiendo del tipo de vivienda y del clima.

El coste operativo de la calefacción por gas natural, de los más bajos

En la calefacción por gas natural, el coste operativo sigue siendo de los más bajos, con un consumo medio anual estimado entre 500 y 800 euros. Su principal ventaja es la estabilidad y la distribución uniforme del calor, aunque su instalación inicial puede ser más cara y su huella ambiental, superior a la de los sistemas eléctricos eficientes.

Las bombas de calor, por su parte, se imponen por su rendimiento y versatilidad: pueden proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con un solo equipo. Su coste inicial es más elevado, pero el ahorro anual en consumo compensa la inversión en pocos años. Además, son sistemas sostenibles al aprovechar la energía del aire o del suelo para generar calor.

En el caso de los radiadores eléctricos, su instalación es sencilla y económica, aunque el gasto en electricidad puede dispararse si se utilizan de forma intensiva. Por ello, son una buena opción para segundas residencias o espacios con uso puntual.

Estufas de pellets o la biomasa

Otras alternativas como las estufas de pellets o la biomasa se consolidan como las más ecológicas. Requieren mantenimiento y espacio de almacenamiento, pero el precio del combustible sigue siendo competitivo y estable frente al gas o la electricidad. En paralelo, el suelo radiante destaca por su confort y su bajo consumo, ideal para viviendas bien aisladas y con uso continuado.

La elección final dependerá del clima, del nivel de aislamiento del hogar y del presupuesto disponible. En todo caso, la tendencia de 2025 apunta hacia soluciones más eficientes, limpias y conectadas, con tecnologías que priorizan el ahorro energético y la sostenibilidad.