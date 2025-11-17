Casa Decor aclara que nunca ha trabajado para ellos la 'inquiokupa de lujo'

La empresa Casa Decor ha comunicado, respecto al artículo publicado por Libertad Digital "Se presenta como la mejor interiorista de Argentina y luego okupa pisos de lujo en Madrid" que se hacía eco de un reportaje de El Mundo, que la protagonista no ha tenido nunca una relación laboral con ellos.

"CASA DECOR quiere aclarar que doña Laura no ha trabajado nunca para Casa Decor como directora de proyecto ni de ningún otro modo, ni ha sido empleada de dicha empresa. La única relación de Casa Decor con doña Laura se limitó a la participación de ésta en la edición del año 2023 en la cual ella contrató un stand, para publicitar su estudio, habiendo abonado el mismo, no habiendo tenido ninguna otra relación con ella y desconociendo cualquier aspecto de su vida privada".

La empresa lamenta el "importante daño reputacional para la marca al verse relacionada con las actividades delictivas presuntamente llevadas a cabo por doña Laura" y pide una rectificación de las referencias a Casa Decor.