El campo español denuncia las ayudas "inéditas" de Bruselas al tomate de Marruecos

Los productores españoles de tomate denuncian que los agricultores del Sáhara, además de beneficiarse de las ventajas arancelarias que ya tienen las producciones marroquíes en el mercado de la UE, "contarán con financiación comunitaria en sectores clave como agua, energía y desalinización, en una situación inédita de apoyo de la Comisión Europea a Marruecos".

Tal y como recuerda el Comité del Tomate de FEPEX (Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas), el Tribunal de Justicia de la UE tumbó el tratado de comercio con Marruecos por vulnerar el derecho a decidir del Sáhara Occidental. Hace dos meses, la Comisión Europea modificó el acuerdo con un ajuste legal por el que se presume ese consentimiento mediante ayudas económicas, una maniobra que FEPEX considera "cuestionable tanto en lo legal como en lo político". En cualquier caso, el resultado es el mismo: los productos del Sáhara siguen dependiendo de Marruecos.

Para los productores españoles, esta decisión del Ejecutivo de Ursula von der Leyen perjudica en primer lugar al consumidor, que no tendrá una información clara sobre el origen de los productos que está comprando. Y, en segundo lugar, perjudica a los agricultores españoles, que tendrán que competir con productos que cuentan con el respaldo político y financiero de la propia Comisión Europea.

Ayudas al riego, energía y desalinización

De hecho, el nuevo acuerdo entre Bruselas y Marruecos se firmó el 2 de octubre, está en vigor de forma provisional y todavía tiene que ratificarse por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Ese acuerdo "financiación comunitaria para el desarrollo del Sáhara Occidental en sectores clave como el agua, incluido el riego, la energía, la lucha contra la desertificación, y la desalinización del agua, en consonancia con el principio de desarrollo sostenible". El texto no especifica ni la cuantía ni la forma en la que concederán esas ayudas, ni tampoco a qué sectores se destinarán, aunque lo más posible es que acaben en el tomate y el melón, los dos cultivos de invernadero más extendidos en la zona.

Según FEPEX, este apoyo público "no tiene precedentes" y resulta "especialmente sangrante" para el sector español. El resultado, denuncian los productores, es "un problema creciente de competencia desleal". Señalan que, mientras la producción española de tomate ha caído un 31% en la última década y las exportaciones un 25%, las exportaciones marroquíes han aumentado un 269%. Un dato que, a juicio del sector, refleja cómo la intervención pública y las ventajas regulatorias distorsionan el mercado y expulsan a los productores más eficientes, pero menos protegidos.