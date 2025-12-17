La Comisión Europea ha propuesto dar marcha atrás con el veto total al coche de combustión que se preveía implementar a partir de 2035. Así, desde la UE se pretendía prohibir la venta de vehículos de combustión dentro de los países miembros de la Unión, permitiendo su producción en estos países y la venta en otros extracomunitarios. Por tanto, esta es la primera demostración clara por parte de Bruselas de las dudas que suscitan los objetivos medioambientales del ecologismo radical.

Sin embargo, en este contexto, una de las responsables que sale peor paradas del rumbo tomado ahora por Bruselas es Teresa Ribera, actual Vicepresidenta Ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva dentro de la Comisión Europea. El motivo: si bien durante sus años en el Consejo de Ministros español Ribera encabezó las propuestas más radicales en materia ambiental, la ex ministra tiene que aceptar ahora decisiones tomadas por su Gabinete que resultan parcialmente contradictorias con las iniciativas propuestas en los años anteriores.

El oportunismo de Ribera

Como detallamos en Libre Mercado, la actual Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea del ramo y ex Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera, en julio de 2018 afirmaba que "el diésel tiene los días contados". De hecho, en esta misma ocasión, sostenía que era muy "razonable y normal que la alcaldesa de una gran capital, como es Madrid", Manuela Carmena por aquel entonces, "se plantee medidas para facilitar una movilidad de calidad, pero que afecte cada vez en la menor medida posible a la salud de los ciudadanos".

Asimismo, según lo publicado por elDiario.es, hace tan sólo un año, en diciembre de 2024, la propia Ribera aseguraba que el Ejecutivo comunitario no tenía pensado modificar o retrasar la entrada en vigor del veto total al coche de combustión en 2035. "No es algo que se plantee la Comisión Europea y no es algo que se plantea prácticamente nadie", aseveraba la ex ministra entonces en relación con las presiones para retrasar la entrada en vigor de esta prohibición.

Recordemos, además, que Ribera ha sido la protagonista de sonadas polémicas y performances en la que demostró no tener ningún tipo de pudor para promocionar sus propuestas radicales. Un ejemplo fue el momento en el que, en 2023, apareció montada en bicicleta a su llegada a la Cumbre Europea de Ministros de Medio Ambiente y Energía celebrada en julio de ese año.

En cualquier caso, el anuncio de la Comisión Europea no ha sido bien recibido por el Gobierno Español que, junto con el francés, han mostrado su desacuerdo con el Ejecutivo comunitario. De este modo, la Ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, ha exigido que no se retrase la prohibición de vender coches de combustión en los Estados Miembros de la UE a partir de 2035. Por su parte, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que esta propuesta es "un error histórico" en una intervención en el Círculo de Bellas Artes.

Del mismo modo, tras su comparecencia en la comisión donde ha explicado los últimos avances del Plan de Recuperación, el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha lamentado también la decisión de la Comisión, defendiendo que el coche eléctrico "ya está aquí". Así, ha expresado que comparte la opinión de Sánchez y ha subrayado que hay "algunos análisis" que apuntan en el 2026 "ya hay una cierta igualación de precios con vehículos de combustión".

Un anuncio descafeinado

No obstante, lo cierto es que el anuncio realizado ayer por la Comisión Europea no es más que una propuesta para modificar los objetivos climáticos establecidos por la UE. De este modo, mientras que hasta el momento la Unión se ha fijado el objetivo de reducir en 2035 al 100% las emisiones de CO2 procedentes del sector automovilístico en comparación con las generadas en 2021, este cambio de normativa daría un margen del 10% y marcaría un nuevo objetivo del 90% para la reducción de estas emisiones.