El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha alertado en esRadio de que la nueva baliza V16 no sustituye completamente al triángulo en todos los escenarios. Durante su intervención en el programa Con Ánimo de Lucro, Arnaldo defendió el avance que supone la baliza en seguridad vial, pero reclamó una normativa más clara y adaptada a situaciones especiales, como curvas cerradas, túneles o cambios de rasante.

"No siempre basta con colocar la baliza"

Arnaldo explicó que el objetivo de la baliza es evitar que el conductor se baje del vehículo, reducir el riesgo de atropello y mejorar la visibilidad en caso de avería o accidente. Sin embargo, recordó que hay condiciones de la vía donde la baliza no garantiza visibilidad suficiente, por lo que el triángulo sigue siendo útil como refuerzo.

"El sentido común debe imponerse. Si no te ven a tiempo, hay que señalizar antes", afirmó, defendiendo que la legislación debe contemplar estos casos sin dejarlo a la interpretación individual del conductor.

Más seguridad, pero con margen para mejorar

Aunque respaldó la implantación de la baliza conectada, Arnaldo matizó que su eficacia depende de múltiples factores: desde la luminosidad del dispositivo, hasta la ubicación del vehículo, o la cobertura de red en la zona.

Sobre la conectividad, reconoció que puede haber puntos sin señal, igual que ocurre con los teléfonos móviles, y que es responsabilidad del fabricante garantizar que el sistema funcione durante 12 años. También pidió a la DGT más transparencia para que los conductores sepan si su baliza está homologada y correctamente conectada.

Normativa "ambigua" y poco informativa

Arnaldo lamentó que la DGT no haya lanzado una campaña clara ni haya definido con precisión los casos en los que el triángulo sigue siendo recomendable. "No se ha explicado bien al conductor qué hacer si hay baja visibilidad, si el coche está volcado o si está en un punto ciego de la vía", apuntó.

Además, alertó de que muchos ciudadanos están comprando balizas sin saber si son válidas, y pidió mayor control sobre la venta de dispositivos no homologados.