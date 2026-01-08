Trump copia a la izquierda y anuncia que prohibirá a los fondos comprar viviendas unifamiliares

Desde su regreso a la Casa Blanca, la política de Donald Trump no ha dejado de dar bandazos. Así, mientras que ha logrado detener al dictador Nicolás Maduro, no es menos cierto que su actuación en Ucrania ha resultado más discutible dadas sus presiones al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Del mismo modo, en materia económica, uno de los componentes más negativos de su programa radica en el proteccionismo de sus ideas y su afán intervencionista.

Intervencionismo en vivienda

No solo el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, está utilizando la crisis de la vivienda para poner en marcha un programa populista y, al mismo tiempo, intervencionista. Ahora, el presidente norteamericano, Donald Trump, ha anunciado que prohibirá a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares. Así lo ha confirmado este miércoles en un mensaje publicado en Truth Social.

En este sentido, Donald Trump ha defendido que "durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa se consideró la máxima expresión del sueño americano", subrayando que "era la recompensa por el trabajo duro y por hacer lo correcto". Sin embargo, el presidente estadounidense considera que "ahora ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses".

En consecuencia, Donald Trump ha defendido que, "por esta razón, estoy dando pasos inmediatamente para prohibir que los grandes inversores institucionales compren más casas unifamiliares". Así, ha aseverado que "son las personas quienes viven casas y no las corporaciones", culpando además a la administración Biden y al Partido Demócrata de la crisis de inflación. Lo cierto es que no ha dado detalles sobre la medida, pero ha señalado que pedirá al Congreso convertir esta iniciativa en ley.

En su mensaje, Donald Trump ha confirmado que en su intervención en el Foro de Davos, que tendrá lugar a finales del mes de enero, dará más detalles sobre esta iniciativa. En cualquier caso, según The New York Times, este anuncio está dirigido principalmente a las empresas respaldadas por Wall Street que durante años han comprado viviendas para, posteriormente, ponerlas en alquiler.

Este mismo medio detalla que, a pesar de los argumentos de Donald Trump, en realidad los pequeños inversores constituyen la gran mayoría de los propietarios de viviendas unifamiliares en alquiler. De hecho, destacan que las grandes empresas solo poseen el 4% de las viviendas unifamiliares que están puestas en alquiler en EEUU. No obstante, lo cierto es que el anuncio ha afectado a la cotización de empresas con inversiones en el mercado de la vivienda, como Blackstone o BlackRock.

Derecha populista

Esta nueva propuesta del presidente norteamericano está en la línea de los partidos de derecha populista que, como Vox, están exigiendo una mayor intervención en el mercado de vivienda para, supuestamente, hacer frente a la crisis del sector. No obstante, resulta curioso que muchas de estas iniciativas podrían ser suscritas por los partidos de extrema izquierda, como Sumar o Podemos.

En Libre Mercado hemos informado de que, entre las propuestas del partido de Santiago Abascal, encontramos "inundar España de bloques de vivienda protegida", "atajar la adquisición masiva de vivienda por el capital extranjero", dotar de "incentivos fiscales al alquiler de larga duración y asequible" e implementar una "regulación de la proliferación masiva de pisos turísticos y refuerzo del servicio de inspección de pisos turísticos ilegales".