Ridículo de Mamdani como alcalde de Nueva York: visita pisos destrozados por la política de vivienda que él plantea

Zohran Mamdani acaba de jurar el cargo como alcalde de la ciudad de Nueva York y no ha esperado ni un día para poner en marcha la agenda populista con la que se presentó como candidato por el Partido Demócrata. En este sentido, Mamdani quiso centrar casi exclusivamente su candidatura en la crisis de la vivienda existente en la ciudad de Nueva York, cuyas propuestas pasaban por aplicar un férreo control del mercado del alquiler. De hecho, el ahora alcalde de la ciudad ha llegado a justificar en el pasado la apropiación de bienes y viviendas, defendiendo que el robo no supone un acto de violencia.

¿Quién es Zohran Mamdani? Zohran Mamdani es un político estadounidense nacido en Uganda miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York por el 36.º distrito desde 2021, miembro del Partido Demócrata y de la organización Socialistas Democráticos de América.​ Actual alcalde electo de la ciudad de Nueva York desde el 05 de noviembre de 2025. De 34 años y cercano a la izquierda radical, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el primero musulmán. Su mujer Rama Duwaji, pese a haber mantenido un perfil discreto, ha sido esencial en su campaña. Duwaji, de ascendencia siria y formación internacional, es una artista visual con una obra de marcado carácter político. Pese al perfil que han querido dibujar de él, Mamadani es hijo de la cineasta Mira Nair y del profesor de Columbia Mahmood Mamdani, y creció en un entorno elitista muy alejado de aquellos a quienes dice defender. Encarna el arquetipo del socialista de salón. Si sus propuestas económicas son preocupantes y podrían llevar a Nueva York a la ruina, su retórica antiisraelí es directamente alarmante. Mamdani ha abrazado el eslogan "Globalizar la Intifada", una frase que muchos interpretan como un llamamiento a extender la violencia contra los judíos más allá de Israel. En redes sociales, la victoria de Mamdani ha sido recibida con división de opiniones, y muchos neoyorquinos lo consideran "una bofetada a la memoria de los 2.753 muertos del 11-S".

Ridículo de Mamdani

El pasado 1 de enero, Zohran Mamdani tomó posesión del cargo como alcalde de Nueva York, jurando su cargo sobre el Corán y aprovechando para dar inicio a su agenda populista e intervencionista. De entrada, cabe destacar que el candidato demócrata juró su cargo en la estación de metro abandonada bajo el Parque del Ayuntamiento, algo que Mamdani destacó como el "mayor honor" de su vida, haciendo referencia al que dicho escenario representa su intención de trabajar por cambiar la vida de la "gente trabajadora".

En este contexto, Mamdani aprovechó para visitar ese mismo día un bloque de edificios de Brooklyn, ubicado en el número 85 de la avenida Clarkson. Así, Mamdani quiso mostrar interés por el estado de estas viviendas, subrayando el deterioro de los suelos, la bañera y otras estancias de las residencias. Como podemos ver a continuación, el alcalde de la ciudad conversó con algunas de las personas que residen en este bloque de edificios.

🚨🗽 BREAKING — Mayor Mamdani Inspects Capitalist Slums of NYC on 1st Day. pic.twitter.com/jjusFrdqA7 — ★★★★★ Pamphlets ★★★★★ (@PamphletsY) January 2, 2026

Sin embargo, con esta performance, lo que logró el alcalde de Nueva York fue demostrar el fracaso que supone la política de vivienda que él mismo propone. Lo cierto es que, como recogen el diario New York Times y la cadena Fox, las viviendas que visitó Mamdani se trataban de viviendas sujetas al régimen de alquileres de "renta estabilizada". Concretamente, el New York Times publica el caso de varias personas que viven en uno de estos inmuebles, que cuesta 965 dólares al mes y es propiedad de Pinnacle Group.

Al respecto, este medio detalla que en la vivienda de unas de las mujeres que residen en este edificio hay tuberías oxidadas y el suelo de la cocina y el baño están agrietados. De hecho, han llegado a ver cómo se desprendían trozos de yeso del techo. En el caso de la vivienda de otro de los vecinos del edificio, sufren continuamente fallos en el sistema de agua caliente y un gran deterioro de los azulejos del baño, que ya se están cayendo.

A este respecto, cabe señalar que, de acuerdo con la prensa local, los vecinos de este bloque de edificios y la empresa propietaria, Pinnacle, están inmersos en una batalla judicial en la que el alcalde de Nueva York quiere intervenir. Lo cierto es que, según informan los medios del país, el propietario de estos inmuebles acumula 5.000 infracciones y 14.000 quejas en más de 80 edificios en toda la ciudad. En este contexto, Pinnacle ha decidido subastar más de 5.000 viviendas sujetas al régimen de renta estabilizada ante el proceso de quiebra de la compañía propietaria, tal y como informó Bloomberg.

En este sentido, de acuerdo con el New York Times, desde Pinnacle denuncian que se han visto presionados por el aumento de los costes de mantenimiento, los servicios públicos y los ajustes de los tipos de interés y que, sin embargo, no han podido compensar todos estos gastos y costes con los alquileres porque las viviendas están sujetas a las leyes de estabilización de los alquileres aplicadas en la ciudad desde 2019. De hecho, cuando declaró la quiebra en mayo, la compañía aseguró no tener "efectivo disponible".

Política de vivienda

Así las cosas, lo cierto es que, en sus primeros días como alcalde de Nueva York, Mamdani ya ha aprobado diferentes órdenes ejecutivas en materia de vivienda. Tal y como detalla la cadena CBS, la primera de ellas restablecía la denominada Oficina para la Protección de los Inquilinos. Por otra parte, con su segunda orden ejecutiva, Mamdani creó el Grupo de Trabajo de Vía Rápida de Inventario de Tierras, que se encargará de revisar las propiedades de la ciudad e identificará sitios adecuados para el desarrollo de viviendas. Asimismo, la tercera orden ejecutiva creaba el Grupo de Trabajo de Procedimientos de Simplificación para Acelerar el Desarrollo Equitativo, con el que Mamdani pretende identificar y eliminar "las barreras burocráticas y de permisos que aumentan los costos y retrasan la construcción y el arrendamiento de viviendas".