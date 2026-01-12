Benito Berceruelo, presidente de Spain Investors Day: "La política del Gobierno condiciona la llegada de inversiones"

La comunidad inversora y el plano empresarial español encaran esta semana una de las citas más esperadas del año: el Spain Investors Day (SID). En una entrevista en profundidad en el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio con Benito Berceruelo, presidente del foro y Consejero Delegado de Estudio de Comunicación, ha desgranado los objetivos de un evento que cumple 16 años conectando los intereses de las grandes cotizadas con el capital extranjero.

El valor de la confianza en tiempos de incertidumbre

La premisa de Berceruelo para esta edición es clara y directa: la inversión solo fluye allí donde existe conocimiento y seguridad. "No se invierte en lo que no se confía y no se confía en lo que no se conoce", ha sentenciado el experto durante la entrevista. En un escenario económico global complejo, el SID busca que las empresas españolas realicen un "ejercicio de transparencia" a principios de año para que los inversores extranjeros puedan conocer de primera mano la "realidad de nuestra economía".

Para Berceruelo, el evento no es solo una pasarela de resultados financieros, sino un punto de encuentro crítico. "El objetivo inicial era crear un punto de encuentro y de diálogo entre inversores y empresas", explica, pero matiza que el interés de los grandes fondos va más allá de los balances contables.

El papel del Gobierno bajo la lupa del inversor

Uno de los puntos clave destacados en la entrevista es la necesidad de que el Ejecutivo rinda cuentas ante quienes mueven el capital. El Spain Investors Day invita sistemáticamente al Gobierno y a los reguladores para que expliquen sus planes para el país. El motivo, según Berceruelo, es evidente: "las empresas españolas pues trabajan en España y también la política económica del Gobierno les condiciona".

Este foro permite que los empresarios e inversores transmitan directamente a los miembros del Gobierno sus necesidades y las trabas que encuentran para desarrollar sus proyectos. Luis F. Quintero ha recordado que muchas compañías enfrentan actualmente "problemas de inversión y problemas de capital", requiriendo ayuda de fuentes de financiación externas para seguir creciendo.

Una cita ineludible para el sector

Con la celebración del evento este mismo miércoles 14 y jueves 15 de enero, el sector financiero pone el foco en la capacidad de España para proyectar estabilidad. Berceruelo insiste en que el éxito de la economía española depende de que los inversores internacionales entiendan el entorno regulatorio y político en el que se mueven.

En definitiva, el Spain Investors Day se consolida como el mecanismo que permite "conciliar todos estos intereses" en un evento que, año tras año, cobra mayor relevancia institucional y financiera, convirtiéndose en el termómetro real de la confianza que España inspira en los mercados exteriores.