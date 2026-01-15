La hipocresía climática de Davos: uno de cada cuatro asistentes llega en jet privado

El próximo lunes, 19 de enero, comienza el Foro de Davos, la cumbre anual que organiza el Foro Económico Mundial y uno de los eventos en los que se gesta el ideario ecologista que la gran mayoría de los gobiernos europeos, posteriormente, convierten en legislación. De este modo, los ciudadanos y las empresas se ven obligados a hacer frente a cada vez mayores exigencias en materia medioambiental con las que, por un lado, los Estados logran aumentar su recaudación y, por otro, se lastra la creación de riqueza.

Este empeño por imponer una agenda medioambiental basada únicamente en el dogmatismo y la cerrazón ideológica lo que ha supuesto, por tanto, es una mayor carga, tributaria y regulatoria, para los países cuyos gobiernos han decidido emprender este camino. Concretamente, como hemos informado en Libre Mercado, durante el año 2023, los países de la UE ingresaron 341.524,37 millones de euros en impuestos ambientales. En este contexto, España fue el quinto país de la OCDE que más recaudó con los impuestos ambientales, obteniendo unos ingresos de 22.880,00 millones de euros.

Del mismo modo, la locura climática ha llegado al punto en que, con la excusa de garantizar la calidad del aire, se están imponiendo restricciones a la movilidad en municipios de baja población y sin grandes concentraciones de tráfico que, además, no están obligados a desarrollar esta normativa. Así, el Ayuntamiento de Soria prepara una zona de bajas emisiones, la cual, según los medios locales, afectará una superficie de 356.886 metros cuadrados y una población residente de 5.157 personas.

El problema es que los asistentes a este tipo de cumbres, que se encargan de impulsar la agenda climática a nivel internacional, aprovechan los medios a su disposición para disfrutar del bienestar que, con sus propuestas, niegan a los ciudadanos. Especialmente llamativo resulta que, aunque los activistas climáticos señalen al sector de la aviación como uno de los principales causantes del incremento de emisiones, el Foro de Davos concentra una gran proporción de los vuelos que se registran cada año en la zona.

Hipocresía climática

Entre el 19 y el 23 de este mes de enero se celebra una nueva edición del Foro de Davos, bajo el título 'Un Espíritu de Diálogo'. De acuerdo con la organización, se espera que "líderes mundiales de los ámbitos gubernamental, empresarial, de la sociedad civil y académico se reunirán en Davos para entablar conversaciones orientadas al futuro, abordar los desafíos globales y establecer prioridades". De hecho, entre estos líderes, se encuentra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que viajará a dicha localidad los próximos días 20 y 21.

Sin embargo, lo cierto es que los líderes mundiales que se dan cita en este evento son el mayor ejemplo de hipocresía en relación a esta cuestión puesto que, mientras que pretenden desarrollar una agenda internacional guiada por el alarmismo climático, forzando a los países a llevar a cabo la denominada transición energética, explotan lo máximo posible los medios de transporte que demonizan, como sucede con el avión. Así lo ha denunciado Greenpeace en un informe titulado Davos in the Sky, en el que analiza el tráfico aéreo relacionado con el Foro de Davos.

Según la organización ecologista, "Davos es una bomba climática", puesto que uno de cada cuatro participantes llega a la cumbre en jet privado. En este sentido, Greenpeace denuncia que "a pesar de que la asistencia general al foro se ha mantenido estable, el tráfico de aviones de lujo no ha dejado de crecer". De este modo, destacan que "durante la semana del Foro de 2025, se contabilizaron 709 vuelos de jets privados vinculados directamente al evento en los aeropuertos cercanos, lo que equivale aproximadamente a que casi uno de cada cuatro participantes del FEM usa este medio de transporte altamente contaminante".

Al respecto, el informe explica que "según los datos del análisis, hay un aumento del 10% con respecto a 2024, cuando se registraron 628 vuelos, y un aumento del triple en comparación con 2023, cuando se registraron 227 vuelos". En este sentido, la organización ecologista denuncia que "el aumento no se debió a una mayor participación, sino a las repetidas llegadas y salidas". Así, enfatizan que "en 2024 y 2025, muchos jets privados volaron hacia y desde Davos varias veces durante la misma semana, convirtiendo efectivamente la zona en un centro de transporte en jet privado para los participantes en Davos".

Con todo, Greenpeace también señala directamente la hipocresía de los gobiernos europeos. Concretamente, la organización muestra un gráfico en el que se muestran los países europeos desde los que se realizaron vuelos en jet privado a uno de los siete aeropuertos cercanos a Davos durante los períodos de llegada para asistir a la cumbre en 2023, 2024 y 2025, además de los destinos a los que se realizaron vuelos en jet privado durante los períodos de salida.

Como podemos comprobar, según Greenpeace, esta proporción "tiende a aumentar con el aumento tanto de la población como del nivel de riqueza de los respectivos países". Así, la organización denuncia que "Francia, Reino Unido y Alemania (en este orden) son los tres países más conectados" y detalla que "este patrón se mantiene constante incluso cuando no se celebra la reunión anual del FEM".