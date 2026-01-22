Máxima tensión en Adif: "Buscan las cabezas que van a rodar para entregárselas a Puente"

Máxima tensión entre la plantilla de Adif tras el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) y que se ha saldado con decenas de víctimas mortales.

"Aquí hay mucha inquietud, y no es para menos. Están buscando las cabezas que van a rodar para entregárselas al ministro Puente y salvarle" señalan fuentes internas de la compañía pública a Libre Mercado. "Como todo apunta a que no pueden culpar a Iryo", la empresa de capital italiano que sufrió el descarrilamiento junto al tren Alvia, propiedad de Renfe, "buscarán en todos los departamentos, pero, sobre todo, en las empresas privadas. Lo que sea para no culpar al Estado" pronostican.

Respecto a las empresas privadas, las fuentes se refieren "a las contratas y a las subcontratas de la obra, aunque que en el caso de las subcontratas, no hay un control exhaustivo, porque Adif no las controla, lo que también es preocupante" aseguran.

Departamentos "politizados"

Según explican estas mismas fuentes, "la Dirección Adjunta de Construcción de Líneas en Explotación es la responsable de la ejecución de la obra. Esta pertenece a la Dirección de Conservación y Mantenimiento, que realiza el mantenimiento de dicha línea y ésta a su vez depende de la Dirección General de Operaciones y Explotación, máxima responsable del mantenimiento de la infraestructura y de la ejecución de esta obra. Desde la Dirección General de Planificación, Proyectos y Construcción se ha licitado dicha actuación y a ella pertenece la Dirección de Riesgos Operativos, Puesta en Servicio e Interoperabilidad, encargada, de la gestión y mitigación de los riesgos de la obra en cuestión, así como de supervisar los dosieres de riesgos. Los responsables de estos departamentos se enfrentarían inicialmente a la mayor responsabilidad ante el catastrófico accidente de Adamuz, de confirmarse un fallo en la infraestructura".

"Pero están completamente politizados, como la alta dirección de Adif. Isabel Pardo de Vera dejó aquí a todos sus afines" aseguran. Tanto es así, que el actual responsable de la Dirección General de Operaciones y Explotación, Raúl Míguez, fue número dos de Pardo de Vera (director adjunto en la Dirección de Gabinete de Presidencia) cuando la actual imputada en el marco del Caso Koldo ocupaba el cargo de presidenta de Adif y, posteriormente, pasó a ser su jefe de gabinete cuando esta comenzó a ocupar el cargo de Secretaría de Transportes.

Documentos bloqueados

Llamadas a los despachos, mails y "mucha preocupación" en las oficinas de Adif desde el domingo "porque no se sabe a quién le va a caer la responsabilidad de un accidente que, desgraciadamente, veíamos venir" lamentan.

A esta tensa situación se suma la preocupante falta de transparencia y de acceso a la información de la que se está percatando la plantilla de Adif. Según estas fuentes, tras el accidente, "se están empezando a cerrar accesos registros. Se está restringiendo el acceso a datos técnicos que antes sí teníamos dentro de nuestros sistemas operativos internos".

Tanto estas fuentes "como otros compañeros se han encontrado con diversos registros, de contratos o de informes de mantenimiento de Adif, capados o con carpetas vacías, cuando antes sí podíamos acceder. Y casualmente, relacionados con la obra de Adamuz" declaran. "¿Dónde están los expedientes de riesgo de tramo?, ¿dónde están los registros de mantenimiento preventivo, correctivo, auscultaciones…?", se preguntan.

"Se veía venir"

Aunque todavía se desconocen las causas del accidente, las fuentes de Adif denuncian y apuntan a la situación de abandono progresivo que ha sufrido la infraestructura ferroviaria gestionada por Adif. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) es el órgano encargado de investigar las causas del accidente de Adamuz, y aunque la teoría dice que es un órgano independiente, lo cierto es que depende del Ministerio de Transportes. "No tiene nada de independiente. Está formado por antiguos altos cargos de Renfe y Adif y van a dar la versión que interese al Gobierno" aseguran.

Además, también ponen de manifiesto "la evidente falta de capacidad de gestión de sus órganos directivos endogámicos; hijos, hermanos y parejas de algunos de ellos. Muchos otros fieles seguidores de Isabel Pardo de Vera y afines al partido gobernante". Según este testimonio, "el afán desde 2018 era cortar la cinta en las inauguraciones de Líneas de Alta Velocidad. Al mismo tiempo, en 2020 se realizó una liberalización del sector permitiendo la entrada a nuevos operadores. Todo ello no fue acompañado de un mantenimiento real convergente con el grado de exigencia al que se sometía a la infraestructura".

Vías envejecidas, sistemas de señalización con fallos recurrentes, instalaciones obsoletas, temblores y actuaciones de mantenimiento que se retrasan o se limitan a soluciones provisionales... "El sistema que han seguido es el de dejar de comer unos días (en referencia a dejar el mantenimiento) para luego darse el atracón (en referencia a arreglar la avería cuando el daño era todavía mayor). Y eso no es bueno ni responsable" comentan.

Según este testimonio, "con este Gobierno, y en especial con Ábalos como ministro de Transportes y con Pardo de Vera en Adif, se ha dado prioridad a las inauguraciones de más trenes y estaciones, mientras se ha abandonado el mantenimiento de la infraestructura porque eso no tiene tanto rédito político. A ella le gustaba presumir en las inauguraciones, pero luego todo eso supone un esfuerzo de mantenimiento que no han hecho" añaden.

"La forma de actuar de Ábalos y Koldo en el ministerio y en Adif ha generado un mal endémico en los métodos de actuación de estos organismos. Se priorizan los puestos políticos y no los técnicos, y ejemplo de ello es el actual presidente de Adif, que no tiene experiencia en el sector ferroviario" comentan. Resulta llamativo que el máximo responsable de la compañía, Pedro Marco de la Peña, esté desaparecido en esta crisis.

"Sabíamos que había problemas de seguridad. Lo comentábamos entre nosotros, los profesionales lo avisaban, los viajeros se quejaban y las incidencias, retrasos y averías lo corroboraban" reconocen las mismas fuentes. "Esto se veía venir" lamentan.

"La infraestructura lleva mucho tiempo dándonos avisos e independientemente de la responsabilidad última en esta tragedia, de un tiempo hasta aquí, nos empezamos a acostumbrar a ver gente caminando por las vías porque el tren les había dejado tirados, una imagen que antes no pasaba, y ahora, no nos podemos acostumbrar a ver catástrofes y a asumirlo como algo muy posible cuando nos subimos a un tren" concluyen.