Gobierno y Generalidad se inventan una lluvia de millones para paliar la catástrofe de "Rodalies"

El Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern de Salvador Illa tratan de tapar el desastre del sistema ferroviario en Cataluña con anuncios sobre una lluvia de millones para mejorar el sistema de Cercanías ("Rodalies" en catalán) en la región. Siete días de caos, confusión y anuncios contradictorios por parte de la Generalidad, Renfe y Adif han concluido, de momento, con los ceses del director de "Rodalies" y el de mantenimiento de Adif y una campaña propagandística basada en la gratuidad del servicio hasta nueva orden y anuncios sobre miles de millones que supuestamente irán destinados a reparar y mejorar la red.

La Generalidad está haciendo un gran esfuerzo propagandístico mientras Renfe y Adif operan a medio gas mientras reparan casi treinta puntos críticos de la red ferroviaria de Cataluña. Los trenes de cercanías y los regionales acumulan retrasos, igual que la línea de alta velocidad entre la capital de España y Barcelona.

Los usuarios están indignados, el independentismo ya ha convocado una gran manifestación para el 7 de febrero mientras que los sindicatos de Renfe han llamado a la huelga los días 9, 10 y 11 de febrero. El deterioro reputacional es inmenso y tanto el Gobierno como el Govern tratan de paliar el desastre en curso con promesas sobre grandes inversiones. Las cifras son contradictorias. En algunos despachos de agencia se afirma que los ejecutivos socialistas de Madrid y Barcelona han acordado "doblar" la inversión en mantenimiento en Rodalies con 1.828 millones de euros en los próximos cinco años. En otros teletipos se habla de 1.340 millones. Pero no está claro si eso es el incremento o el total, toda vez que la consejera de Territorio de la Generalidad, Sílvia Paneque, ha introducido una variable que aumenta la confusión, el cálculo entre 2020 y 2030. Y según sus números, la inversión alcanza los 8.000 millones. El Gobierno, por su parte y según ha explicado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, señala que la aportación del Gobierno entre 2026 y 2030 será de 1.691 millones de euros, cifra que según él es un 21 % más de lo previsto.

Otros despachos de agencia señalan que la inversión inicial prevista en el "programa de reposición de activos" relativo al "mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura" estaba presupuestado en 1.018 millones para una década pero que ahora se ha elevado a 2.243 millones de euros, pero que de esa cantidad se han gastado ya 586 millones de euros entre 2020 y 2025.

Además de los oscilantes millones, la Generalidad tiene un plan para resolver el desastre de Rodalies con la vista puesta en 2030, un plan que según la consejera Paneque "incluye más mantenimiento, más planificación, más orientación al usuario y más transparencia". Lo dice después de haber anunciado que no habría trenes y los hubo y al revés.

En una comparecencia conjunta con el secretario de Estado Santano, la consejera Paneque ha reconocido solemnemente que hay un gran margen de mejora en la calidad del servicio, que la inversión en sistemas de información a los usuarios será de 25 millones de euros, 740 millones de euros en la mejora de las estaciones y 768 millones de euros en la modernización y compra de material ferroviario. En la actualidad, Rodalies cuenta con unos 400.000 usuarios diarios y Paneque cree que se puede llegar hasta los 600.000, lo que dicho tras una semana de parones, suspensiones, restablecimientos y retrasos tiene un mérito indiscutible.

"Vida más allá de la alta velocidad..."

El secretario de Estado Santano ha pretendido dejar claro por su parte que todos estos anuncios nada tienen que ver con la catástrofe ferroviaria desatada esta semana en Cataluña y en el resto de España. Dice que todos estos anuncios son fruto de una reunión entre el Gobierno y la Generalidad del pasado mes de octubre. "Horizonte de esperanza" y "esfuerzo inversor sin precedentes" han sido algunas de las expresiones utilizadas por Paneque para definir el supuesto plan. Por su parte, Santano ha tenido el mal gusto de declarar en la comparecencia con Paneque, según un teletipo de Efe, que "parece que solo exista la alta velocidad, pero hay vida más allá de esta".