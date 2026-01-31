El Gobierno de Sánchez gastó 468.000 euros en 2025 en vigilar lo que dicen la prensa y las redes sobre ellos

A lo largo de los últimos días hemos publicado cómo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente gastó 142.000 euros en 2025 en vigilar qué decían los medios de comunicación y las redes sociales sobre su gestión.

Ahora, tras una investigación más profunda que abarca a los distintos ministerios, hemos hallado que solo en el año 2025 el Gobierno se gastó 468.662 euros en diversos contratos que tenían por servicio el seguimiento de medios de comunicación y/o redes sociales con el fin de saber qué se dice sobre la actividad de cada ministerio y de los ministros. En este artículo te vamos a desgranar toda la información que hemos encontrado.

Ministerio de Transportes

A los 142.138 euros que el ministerio de Óscar Puente se gastó el año pasado en vigilar a la prensa y a las redes sociales, hay que añadir otro contrato que requería un "servicio de elaboración del boletín de noticias sobre igualdad en los ámbitos del Transporte y Movilidad". Este contrato costó 30.303 euros y fue otorgado a la empresa Rebold Communication por un periodo de 24 meses.

Entre las tareas que debe realizar la empresa adjudicataria se encuentran el "seguimiento de medios y envío de noticias" a través de un "resumen semanal de noticias y eventos relevantes nacionales e internacionales de Igualdad en las áreas de transporte y movilidad", además de un "resumen mensual de noticias". Aquí se incluyen tanto medios de comunicación nacionales como a nivel internacional.

Así pues, tenemos que realmente el Ministerio de Óscar Puente se gastó 172.441 euros el año pasado en monitorear a los medios de comunicación y a las redes sociales.

Ministerio de Vivienda

El Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez, gastó en el año 2025 la cifra de 50.003 euros en contratar un "servicio de seguimiento y archivo de todas las informaciones relacionadas con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo en prensa escrita, radio, televisión, medios digitales, blogs y redes sociales, así como de asuntos específicos que pueden variar en función del interés del Departamento". Este contrato fue adjudicado a la empresa Hallon Intelligence por un periodo que abarca desde el 01/05/2025 hasta el 30/11/2026.

Ministerio de Cultura

Este organismo dirigido por el miembro de Sumar Ernest Urtasun gastó en 2025 un total de 75.007 euros en un "seguimiento de noticias para el Ministerio de Cultura". Dicho contrato fue adjudicado a Reputational Intelligence Spain por un periodo de 24 meses. Si observamos el pliego de este contrato, veremos que entre las tareas a desarrollar por esta empresa está la de "recoger las noticias que hagan referencia al ministro" en los distintos medios de comunicación: prensa nacional, prensa regional, televisión nacional, autonómica y regional, radio y medios digitales". Parece ser que al ministro Urtasun le preocupa bastante lo que se diga de él en los medios de comunicación.

Ministerio de Educación

Este ministerio, presidido por Milagros Tolón, gastó en 2025 un total de 76.763 euros en un "servicio de elaboración de resúmenes de prensa y monitoreo de noticias" para su ministerio. La empresa adjudicataria fue nuevamente Reputational Intelligence Spain y el contrato tiene una duración de 12 meses.

Si observamos el pliego, veremos que en la parte de "criterios de selección de noticias" figura como la más importante la que tiene que ver con "actos oficiales del ministro relacionados con Educación y Formación Profesional."

Ministerio de la Presidencia

Para este ministerio, dirigido por Félix Bolaños, hemos encontrado dos contratos del año 2025 con un valor total de 94.448 euros. Uno de ellos tiene como servicio "la asistencia técnica para el seguimiento de información en medios de comunicación y sistema de archivo", por un precio de 60.036 euros. Este contrato, que también incluye la vigilancia de la prensa internacional, fue adjudicado a la empresa Rebold Communication por un periodo de 12 meses.

Por último, el segundo contrato adquirió los servicios de "elaboración de dosieres diarios y envío de alertas de noticias de actualidad y menciones para el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes". Fue adjudicado a la empresa Simbiu Intelligence por un periodo de 12 meses y un precio de 34.412 euros.

Después de sumar los ocho contratos (tres del Ministerio de Transportes, dos del Ministerio de la Presidencia, uno del Ministerio de Vivienda, otro del Ministerio de Cultura y otro del Ministerio de Educación), llegamos a la conclusión de que el Gobierno de Pedro Sánchez se gastó en 2025 un total de 468.662 euros en vigilar qué dice la prensa y las redes sociales sobre la gestión que están llevando a cabo.