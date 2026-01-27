Óscar Puente gastó 142.000 euros en 2025 en vigilar a la prensa y las redes sociales

Hace unos días contábamos cómo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente, había contratado el pasado año un "Servicio de ‘clipping’ y monitorización de noticias en medios de comunicación social para Adif y Adif-AV", lo que en la práctica significa vigilar los medios de comunicación para ver lo que se dice sobre la actividad del organismo público.

Dicho contrato fue adjudicado a la empresa Rebold Communication por un valor de 51.146 euros durante un periodo de un año. Entre los medios de comunicación que debían ser vigilados aparecían emisoras como esRadio, como ya contamos aquí. No obstante, tras seguir investigando hemos encontrado otro contrato prácticamente idéntico pero esta vez a cargo del propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente.

En concreto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se gastó en 2025 un total de 90.992 euros en el siguiente servicio: "Seguimiento y archivo de noticias en prensa escrita, radio, televisión, medios digitales, blogs y redes sociales de todas las informaciones relacionadas con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y los organismos autónomos, agencias, entes públicos, entidades empresariales y sociedades estatales dependientes AESA, ADIF, Renfe, AENA, ENAIRE, Puertos del Estado, Salvamento Marítimo, INECO, SEITTSA, CE-DEX, SEGECSA, SENASA, Instituto Geográfico Nacional y Centro Nacional de Información Geográfica, así como de otros asuntos específicos que pueden variar en función del interés del Departamento."

Más de 90.000 euros por vigilar a la prensa y redes sociales

Dicho servicio fue adjudicado a la empresa Hallon Intelligence por un periodo de 24 meses. Si observamos la descripción del servicio en el siguiente documento, veremos que se incluye:

Seguimiento de noticias en prensa escrita, radio y televisión en formato tradicional.

Seguimiento de medios digitales : versiones online de los medios tradicionales y aquellos exclusivamente en formato digital.

Otras plataformas digitales: portales, blogs , etc.

Seguimiento de las principales redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn...)

Plataforma web documental y mantenimiento de base de datos.

Más adelante se dice que "se recogerán todas las noticias e informaciones publicadas en prensa de difusión nacional, prensa económica y periódicos regionales y locales". Esta descripción es muy similar a la del contrato que ya tuvimos ocasión de contar el otro día, con lo que es de esperar que tanto Libertad Digital como esRadio estén entre los medios de comunicación que ahora mismo están siendo monitoreados, ya que el contrato tiene una vigencia desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 30 de abril de 2027.

Casi 150.000 euros gastados en 2025

Al ser Adif un órgano directamente dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se puede decir sin miedo a error que el organismo dirigido por Óscar Puente gastó en 2025 un total de 142.438 euros en vigilar lo que dice la prensa y redes sociales sobre la labor que realizan.

Todo esto no debería ser algo que nos pillara por sorpresa con el ministro nacido en Valladolid, ya que si hacemos un poco de memoria, recordaremos que con solo unos meses al frente de su ministerio, reconoció que encargó a su equipo que recopilara todos los insultos que estaba recibiendo en las columnas de opinión de los medios de comunicación, algo que ya contamos aquí.

Es decir, en aquel momento reconoció que destinó recursos públicos para algo que no tiene ningún tipo de utilidad pública, más que para su propio ego. Algo que sucede de manera similar con los dos contratos que su ministerio encargó el año pasado, pues no está claro de qué le sirve al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible saber qué dicen la prensa o las redes sociales sobre su gestión.

Lo que tendría que hacer este ministerio, y todo organismo público, es centrarse en hacer correctamente su trabajo y no estar pendiente de lo que los demás dicen sobre ellos, ya que quizás así las cosas funcionarían mejor y no tendríamos que lamentar desgracias como la del otro día en Adamuz.