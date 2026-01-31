Resurgir económico de Europa del Este: ¿por qué los búlgaros están abandonando Alemania?

Uno de los indicadores que manifiestan el empobrecimiento de una sociedad es la salida masiva de personas. Esto resulta especialmente grave si dicho país fue receptor de inmigración y estas personas deciden regresar a su país buscando un mejor nivel de vida. Uno de estos casos podría ser el de los búlgaros, que están regresando a su país desde Alemania gracias a las oportunidades fiscales que se les ofrece y a los contratos de trabajo conseguidos con empresas germanas.

Regreso a Bulgaria

El medio alemán Deutsche Welle ha informado recientemente de que un gran número de búlgaros, especialmente los que cuentan con una alta cualificación, están regresando a Bulgaria. ¿El motivo? Muchos búlgaros con una gran cualificación se verían "atraídos por el importante aumento de ingresos que supone el teletrabajo". Concretamente, este medio recogía varios casos en los que se hace evidente este proceso. Uno de ellos es el de una mujer que trabaja en una empresa, con sede en el este de Alemania, que le estaría abonando un salario alemán estándar, el cual, no obstante, implica un mayor poder adquisitivo en su país.

Pero no sólo por el coste de la vida, sino también por el nivel de impuestos. "Ahora disfruta de unos ingresos netos más altos gracias a los menores impuestos y deducciones de la seguridad social de su país", destacaba este medio sobre el caso de esta mujer. Otro hombre que también trabaja para una empresa alemana, dedicada al sector informático, y que se ha trasladado a Bulgaria para trabajar desde allí, explicaba a DW cómo en su país de origen el salario que percibe supone "alrededor de 20 por ciento más" en términos de ingresos netos.

Esta tendencia al alza, por la que cada vez más búlgaros estarían volviendo a su país, la constataba también un abogado que explicaba al medio alemán que "en los últimos años, he observado una nueva tendencia: cada vez más búlgaros jóvenes y con buena formación abandonan Alemania para teletrabajar desde Bulgaria". De hecho, subrayaba que "si bien al principio de la pandemia del covid-19 teníamos cinco clientes de este tipo, ahora hay al menos 80".

Con todo, este medio alemán explica que, el regreso de los búlgaros para trabajar desde allí, no sólo beneficia a los trabajadores, sino también a las empresas, puesto que este fenómeno "reduce los costos laborales no salariales, ya que los empleados están asegurados a través del sistema búlgaro en lugar del alemán". Asimismo, DW también incidía en que, de acuerdo a los que les trasladaban fuentes conocedoras de estos casos, "la principal razón por la que las empresas alemanas permiten la retención de personal, especialmente importante dada la escasez de mano de obra calificada en Alemania".

Regreso de inmigrantes

Naturalmente, detrás del regreso voluntario de los inmigrantes a sus países de origen se encuentra la posibilidad de encontrar una vida mejor. De hecho, cabe subrayar que uno de los principales motivos que llevan a muchas personas a salir de su país es, precisamente, el socioeconómico, que en muchas ocasiones puede ir ligado a motivos políticos. Casos extremos, como el de Venezuela, muestran cómo la instauración de un régimen de represión y corrupción, sumado a la ruina económica generada, pueden llegar a obligar al exilio a millones de personas.

Sin embargo, que población procedente de países pobres decida regresar a sus respectivos lugares de origen, más allá de factores coyunturales –como el elemento tributario–, puede implicar también un empobrecimiento paulatino de las economías a las que, años atrás, acudían estas personas con el fin de prosperar. Precisamente, en España se ha alertado de que, por ejemplo, los chinos estarían abandonando el país. Sólo en el último año, los chinos que han emigrado desde España han crecido en un 50%. Del mismo modo, la población rumana en España ha descendido más de un 30% en la última década, siendo Rumanía, precisamente, el país al que estarían trasladándose principalmente los rumanos.

Sin embargo, este proceso parece que se está generalizando. Según publicaba en julio de 2024 el diario Daily News Hungary, un gran número de húngaros también está regresando a su país desde diferentes lugares. "Un motivo típico para regresar es alcanzar el objetivo de emigrar, por ejemplo acumulando una determinada cantidad de dinero, del mismo modo que las oportunidades reales en el extranjero acaban siendo inferiores a las esperadas", subrayaba este medio, que informaba además de que el gobierno húngaro había puesto en marcha una política para recuperar a húngaros que vivían fuera del país a través de las "oficinas de repatriación".

Uno de los países que también han visto cómo su población inmigrante, sobre todo la procedente de Europa del Este, ha comenzado a regresar a sus lugares de origen es Reino Unido. Según informó el diario The Times a finales de noviembre, "decenas de miles de europeos del este" estarían regresando a sus países después de haber obtenido la ciudadanía británica. Así, este medio destacaba que "los países de Europa central y oriental informaron de un aumento de más de 100.000 ciudadanos británicos entre sus poblaciones", enfatizando que "Polonia y Rumania registraron el mayor aumento en el número de británicos que se mudaron desde el Reino Unido en los últimos cuatro años".

Por su parte, la revista bimensual dedicada a cubrir la información sobre Europa central y Europa del Estado, New Eastern Europe, también ha informado del regreso de la "diáspora". Al respecto, la revista detallaba que "atraídos por las mejoras en la calidad de vida, muchos miembros de la diáspora están considerando regresar a su país de origen", destacando especialmente el caso de Bosnia. De hecho, en este sentido, la publicación subrayaba que "el aumento del coste de la vida y las tensiones políticas en Alemania se enfrentan ahora a una Bosnia que se estabiliza lentamente".