El Ibex 35 alcanza por primera vez en su historia los 18.100 puntos

El Ibex 35 ha alcanzado por primera vez en su historia los 18.100 puntos, tras concluir la sesión de hoy con una subida del 1,31%, gracias a las empresas dedicadas al acero y a la banca.

Los analistas destacan el impacto que está provocando la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de nombrar a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, que ha llevado a subidas en la renta variable europea y a que se registre volatilidad en el mercado de materias primas, especialmente en el valor del oro y la plata.

Las bolsas europeas también crecen

Los principales índices europeos han mantenido este lunes las subidas del viernes, de tal manera que Londres ha avanzado un 1,15%, Fráncfort y Milán, un 1,05% cada uno; y París, 0,67%. En EEUU, tras cerrar con pérdidas el viernes, este lunes cotizaban con subidas: el Dow Jones se revalorizaba un 0,87% al cierre de la sesión en Europa; el Nasdaq, con un avance del 0,56%; y el S&P500, del 0,54%.

En cambio, el oro perdía un 1,19%, hasta los 4.688 dólares, al cierre en Europa, después de que la semana pasada llegase a cotizar por encima de los 5.000 dólares, mientras que la plata, que hoy ha llegado a perder un 12%, se recuperaba y se situaba en terreno positivo, con un alza del 0,39%, hasta los 78,83 dólares.

A esto se une que este pasado domingo, el Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo de la OPEP+, el cartel liderado por Rusia y Arabia Saudí, decidió no tomar nuevas medidas ante la reciente volatilidad de los precios del petróleo por la mayor incertidumbre en los mercados sobre Irán. Así, el barril de Brent cotizaba en los 66,23 dólares, un 4,46% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en los 62,07 dólares, un 4,85% menos.

Los bancos y las empresas del acero lideran la subida

En este contexto, el Ibex 35 ha terminado en los 18.115,2 enteros, con ArcelorMittal como valor alcista (+3,92%), seguido por IAG (+3,63%), Unicaja (+3,05%), Sabadell (+2,75%) y Santander (+2,49%). Por detrás, se han situado Solaria (-2,47%), Endesa (-1,38%), Repsol (-1,18%) y Acciona Energía (-1,03%).

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,230%, mientras que la prima de riesgo se colocaba en los 36,5 puntos básicos. Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,35% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1811 dólares por cada euro.