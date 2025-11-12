El Ibex 35 marca nuevo máximo histórico y supera los 16.500 puntos

El principal indicador bursátil de nuestro país, el Ibex 35, sigue al alza y marca un nuevo máximo histórico, superando los 16.600 puntos. De este modo, pocos días después de que se llegara a un acuerdo en el Senado de EEUU con el fin de poner fin al cierre del Gobierno federal, al cierre de la sesión de este miércoles, el indicativo lograba situarse en los 16.615,80 puntos, ganando un 1,39%.

En este sentido, los inversores están especialmente pendientes de numerosos indicadores macroeconómicos que diferentes agencias de EEUU tendrían que haber sido publicados en el período en que ha permanecido cerrado el Gobierno federal. Por otra parte, en el corto plazo, los inversores tendrán en cuenta también los resultados del Banco Sabadell, que se presentarán tras el fracaso de la OPA de BBVA.

BMEX

De hecho, este miércoles, el Ibex 35 abría con un avance del 0,26% y superaba los 16.400 puntos, marcando un nuevo máximo histórico con los 16.431,4 puntos. En este sentido, cabe destacar que de los quince días en los que el Ibex ha marcado un nivel más alto en su historia, doce de ellos se han dado entre octubre y noviembre de 2025. Los otros tres restantes se produjeron en noviembre y diciembre de 2007. A la mitad de la sesión, el Ibex 35 se situaba en los 16.582 puntos, ganando un 1,18%.

Bolsas mundiales

Con todo, en las bolsas mundiales, únicamente caía Londres, que perdía un 0,06%. Por su parte, la bolsa de París ganaba un 1,04%, Fránkfurt crecía un 1,17% y Milán ganaba un 1,18%. Asimismo, el petróleo caía con las pérdidas del 0,74% que registraba el barril de Brent y la caída del 0,79% del West Texas Intermediate (WTI). Al mismo tiempo, el rendimiento en los mercados secundarios de deuda del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,169%. En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,10% frente al dólar.