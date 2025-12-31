El Ibex 35 cierra un año histórico: avanza casi un 50% y supera los 17.300 puntos

El Ibex 35 acaba de cerrar un año histórico por encima de los 17.300 puntos, luchando hasta su última sesión por consolidar los avances registrados durante todo el año. Finalmente, las ganancias del índice crecieron más de un 49% en 2025 y terminó el año en los 17.307,8 puntos en una sesión que comenzaba con una caída del 0,38% hasta los 17.285 puntos.

Cierre del año

La sesión bursátil de este miércoles 31 de diciembre en el parqué madrileño, con la que se puso fin al ejercicio de 2025, ha cerrado a las 14 horas, y mañana, 1 de enero, los mercados permanecerán cerrados. De esta forma, el Ibex 35 se ha situado en los 17.307,8 puntos al término de la jornada. Así, cedía un 0,27% en la sesión.

No obstante, el índice español ha cerrado un año en el que ha experimentado un rendimiento histórico. Concretamente, el principal indicador bursátil de nuestro país terminó 2025 con una revalorización del 49,3%. Así las cosas, la subida registrada por el Ibex 35 a lo largo de este año 2025 es la segunda mayor de toda su historia. Solo la supera el avance experimentado durante 1993, que alcanzó el 54,2%.

Esta evolución se produjo en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, la consolidación del sector tecnológico con la IA –cuyas empresas, aunque quizás estén sobrevaloradas, a diferencia de la burbuja de principios de los años 2000, sí están generando beneficios– y la inestabilidad política interna en el país, que ha llevado a una parálisis parlamentaria provocada por un Gobierno que está perdiendo buena parte de sus apoyos en las Cortes.

Con todo, la evolución del Ibex 35 también ha opacado el rendimiento de las bolsas internacionales. Concretamente, el S&P 500 llegó al final del año con un avance de algo más del 17%, mientras que la revalorización del Nasdaq 100 ha sido de algo más de un 21%. En Europa, el FTSE Mib italiano ha ganado más de un 31% en el año. Por su parte, el Dax alemán ha ganado un 23% y el FTSE 100 británico ha avanzado un 22%. Asimismo el CAC 40 francés ha ganado un 10% durante 2025.