Puente anuncia un acuerdo de 2.800 millones en Arabia Saudí en pleno caos ferroviario

El sector ferroviario español se encuentra inmerso en un caos producido por la dejadez del Ministerio de Transportes y la falta de responsabilidad del titular de la cartera del ramo tras los distintos accidentes que se han producido en las últimas semanas. Por ello, para presionar al Gobierno, los maquinistas han llegado a convocar una huelga que –no obstante, mostrando su hipocresía y necesidad de satisfacer al poder político– no ha sido secundada por los sindicatos mayoritarios.

Lejos de asumir ninguna responsabilidad tras los accidentes ferroviarios que se han sucedido en las últimas semanas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha emprendido una huida hacia adelante que le ha llevado a defender su gestión de las infraestructuras y a culpar al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy del estado de la red ferroviaria. En este contexto, Puente también ha querido desviar la atención del caos ferroviario español con el anuncio de un nuevo acuerdo firmado con Arabia Saudí.

Acuerdo con Arabia Saudí

El último movimiento del ministro de Transportes ha sido anunciar un acuerdo con Arabia Saudí que, según el titular de Transportes, es "una muestra importante de confianza en nuestro modelo ferroviario". Concretamente, el acuerdo prevé la continuidad de Renfe como gestor de la alta velocidad saudí hasta 2038.

El propio Ministerio destaca que "el contrato suscrito por el consorcio en su conjunto implica una facturación al Gobierno saudí por los servicios de operación y mantenimiento de aproximadamente 300 millones de euros al año" e incide en que, en consecuencia, "la ampliación del contrato por cinco años supondrá una cifra de unos 1.500 millones de euros".

Importante acuerdo con Arabia Saudí. Garantizamos la continuidad de @Renfe como gestor de la alta velocidad Saudí hasta 2038 y la compra de 20 nuevos trenes a @TalgoGroup con una inyección de más de 2.800 M€ para nuestras empresas. Una muestra importante de confianza en nuestro… pic.twitter.com/fCAMvMph3n — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 8, 2026

Por otra parte, Puente ha anunciado también que este acuerdo incluye la compra de 20 nuevos trenes a Talgo. De acuerdo con el Ministerio, esta compra tendrá un valor de 1.332 millones y se trata de unos trenes que contarán con 13 coches y tendrán capacidad para más de 400 pasajeros. De este modo, destacan que "esta venta se suma a las 35 unidades de alta velocidad de Talgo con las que actualmente se opera en la línea de alta velocidad saudí, que circulan a una velocidad comercial máxima de 300 km/h".

Con todo, la operación supondrá una "inyección" de más de 2.800 millones de euros para las empresas españolas. De hecho, según Puente, este tipo de acuerdos demuestra que las empresas españolas vinculadas al sector ferroviario "son punteras en el mundo, tanto a nivel de construcción de la infraestructura como de calidad en la explotación del servicio".

Caos ferroviario

No obstante, estos anuncios de Óscar Puente no pueden servir para desviar la atención del caos ferroviario que sufre el sector durante las últimas semanas. Tras la tragedia de Adamuz, se han sucedido los incidentes reportados y los maquinistas han llegado a convocar una huelga que ha afectado a gran parte de la red española. Del mismo modo, este mismo lunes se ha producido un nuevo descarrilamiento de un tren de mercancías 'peligrosas'.