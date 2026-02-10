¿Qué opinan los concursantes de Pasapalabra de Hacienda? Esto es lo que han dicho algunos ganadores del bote

Cuando cualquier español recibe un importante premio, ya sea en concursos de televisión o gracias a juegos de azar, como ocurre con la lotería, la gran ganadora es Hacienda. De este modo, dada la legislación vigente, el Fisco puede llegar a ingresar una buena cantidad de dinero que, con todo, supone una proporción importante de los premios brutos. Pero lo cierto es que este sablazo de Hacienda contra todo ganador de un premio no parece estar demasiado justificado.

Buenismo en Pasapalabra

Rosa Rodríguez ha sido la última ganadora del bote de Pasapalabra. De hecho, el pasado 5 de febrero se convirtió en la ganadora del mayor bote que ha repartido el programa en toda su historia, con un premio que alcanzó los 2.716.000 euros. Sin embargo, esta cantidad sólo representa el premio bruto concedido a la concursante, puesto que Hacienda se ha llevado más de 1,2 millones de este premio.

Pero a la ganadora de Pasapalabra esto no le molesta, puesto que ha llegado a afirmar que lo paga "con gusto". Evidentemente, resulta llamativo que una persona que ha sido galardonada con esta cantidad de dinero gracias a su propio mérito, esfuerzo y valía acepte sin reparo que el Fisco se lleve gran parte de su premio. No obstante, lo cierto es que Rosa no es la única ganadora del programa que se ha pronunciado en estos términos.

Concretamente, en una entrevista en Onda Cero, los ganadores de Pasapalabra Rafa Castaño y Óscar Díaz también se mostraban satisfechos de compartir su premio con Hacienda. Al respecto, Castaño defendió que "en el momento en que vives en sociedad te tienes que someter a una serie de obligaciones", incidiendo en que "tu aportación es buena porque también te favorece a ti, dado que la falta de desigualdad hace que se reduzcan la violencia y las enfermedades y aumente la felicidad de los que me rodean". De este modo, Castaño llegó a afirmar que "me encanta no solo pagar impuestos, sino también recordar que no estoy solo en este mundo; hay gente que tiene sus necesidades y el hecho de ganar mucho dinero no hace que dejes de vivir en sociedad".

Por su parte, Díaz se mostraba "completamente de acuerdo" y sostenía que "vivimos en sociedad y creo en la progresividad de los impuestos". Así, añadía que "creo que lo que aportamos redunda en beneficio de todos", señalando que "los dos focos más claros en los que pensamos todos son la educación y la sanidad". De este modo, lanzaba un alegato para "intentar que España sea un país un poquito más igual". De hecho, Díaz llegaba a decir "si nos escudamos en lo que hace mal uno, o en que X dinero se gasta mal, o en que el sistema es imperfecto, para no cumplir con nuestras obligaciones, estamos contribuyendo a erosionar la sociedad".

Pero no todos los ganadores de Pasapalabra han aceptado amablemente el sablazo de Hacienda. En el año 2016, Paz Herrera, ganadora de 1,3 millones de euros, tuvo que abonar a Hacienda más de 700.000 euros. Sin embargo, a diferencia de otros ganadores del premio, en su caso criticó abiertamente al Fisco. "Me parece muy mal porque si compras un boleto de lotería y te toca tienes que pagar el 25 por ciento sin haber hecho ningún esfuerzo, a diferencia de lo que ocurre si concursas en programas de televisión", comentó al respecto.