El hachazo de Hacienda a Alcaraz: se queda con 1,1 millones de su premio en Australia

La victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026 no solo marca un hito deportivo al completar su palmarés con el primer título en Melbourne y consolidado su lugar en la élite mundial, sino que también tiene un impacto económico muy significativo para el tenista español. Ganar un Grand Slam no solo significa gloria, sino también ingresos importantes que, en su caso, se miden en millones.

En los últimos años, en el circuito profesional moderno, los torneos del Grand Slam han aumentado de forma notable sus bolsas de premios, y el Open de Australia no es una excepción. De hecho, para la edición de 2026, la organización repartió un total de 111,5 millones de dólares australianos, una cifra superior incluso a la de la temporada anterior.

Carlos Alcaraz se llevó el premio máximo del torneo: 4.150.000 dólares australianos brutos, lo que al cambio actual equivale aproximadamente a 2,44 millones de euros. Esta cantidad se suma a los más de 60 millones que ya había acumulado en su carrera en premios, acercándole al cuarto puesto histórico de mayores ganadores en premios en la historia del tenis profesional.

Tributación en España: la otra cara del éxito

Aunque el premio económico que se anuncia en Australia es notable, lo que realmente ingresa en el bolsillo del tenista es distinto. Recordemos que Carlos Alcaraz tiene su residencia fiscal en España, lo que implica que está obligado a declarar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) los ingresos obtenidos tanto en territorio nacional como en el extranjero.

En el caso de premios deportivos, estos se integran en la base imponible del IRPF y se gravan de acuerdo con un sistema progresivo que en 2026 contempla tramos que pueden llegar hasta aproximadamente el 45%, dependiendo de la comunidad autónoma. En la Región de Murcia, donde Alcaraz tiene su residencia, el tipo marginal máximo también ronda ese 45%.

Con estos datos, del premio bruto de 2,44 millones de euros, la retención fiscal estimada sería de alrededor de 1,1 millones de euros. Esta cifra corresponde a la parte que se destina al pago de impuestos en España por el ingreso obtenido fuera del país. Tras descontar esa retención, la ganancia neta aproximada que recibiría Carlos Alcaraz sería de unos 1,34 millones de euros.

Estas cifras ilustran cómo, incluso en el ámbito de los deportes mejor remunerados del mundo, el impacto fiscal es un componente importante a tener en cuenta, especialmente cuando un deportista alcanza el nivel de los grandes campeones de Grand Slam.

Más allá del dinero

La victoria en el Open de Australia 2026 representa también una consolidación del legado de Alcaraz en el tenis. Al acercarse a los grandes nombres históricos en la lista de los mayores ganadores de premios —solo por detrás de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic—, el murciano no solo suma títulos, sino también una cifra de ingresos que refleja su continuidad en la élite.

En definitiva, triunfar en un grande como el Open de Australia implica celebrar en la pista, pero también entender las obligaciones fiscales que conlleva transformar ese éxito en ingresos personales. Para Alcaraz, esto se traduce en un ingreso neto considerable tras cumplir con Hacienda y seguir avanzando tanto en logros deportivos como en repercusión económica.