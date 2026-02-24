El CEO de Endesa, sobre el apagón: "Es un problema sistémico relacionado con las renovables"

Este martes, Endesa ha publicado los resultados del ejercicio de 2025, en el que la compañía obtuvo un beneficio neto de 2.198 millones de euros, lo que representa un incremento del 16,4% con respecto al ejercicio anterior. De este modo, la compañía ha superado los objetivos que se había marcado para el año, que establecían unas ganancias de 2.000 millones de euros. Así las cosas, los ingresos de la eléctrica el año pasado ascendieron a 21.424 millones de euros, con un aumento del 0,5% frente a los de 2024. Por su parte, el resultado bruto de explotación cerró el año con un alza del 8,7%.

En este contexto, Endesa ha anunciado también que disparará sus inversiones para el periodo 2026-2028 hasta una nueva cifra récord para la compañía de 10.600 millones de euros, lo que representa un incremento del 10% con respecto a su 'hoja de ruta' anterior. Así lo han detallado este lunes el director general Económico-Financiero de la compañía, Marco Palermo, y el CEO de Endesa, José Bogas, en la sede social de la energética durante el acto de presentación de los resultados, así como los detalles de la actualización del plan estratégico para el periodo 2026-2028.

Sin embargo, en la presentación los responsables de la compañía energética no sólo se han referido a la evolución financiera de Endesa y de los planes de inversión que se plantean para el futuro inmediato. En este contexto, Palermo y Bogas también han querido detallar la postura de la compañía respecto a algunas de las cuestiones más importantes que afectan al sector.

Fiscalidad y nucleares

Una de las cuestiones que más preocupan al sector energético es la fiscalidad. En este sentido, Bogas ha defendido que "el 7% es un impuesto a la generación". De hecho, ha recordado que "todas las recomendaciones de la Unión Europea, (...), son que la fiscalidad de la electricidad tiene que reducirse, tiene que ser menor que la de cualquier otro combustible fósil, tiene que eliminarse de la factura eléctrica cualquier impuestos local, cualquier presupuesto específico, cualquier carga que tenga que ver con la política energética, y todo esto llevárselo a lo que son los planes generales del Estado, en una clara llamada a, de esta forma es como tenemos que trabajar a las empresas".

Así las cosas, el CEO de Endesa ha defendido que "en base a esto, Portugal ha eliminado el 7%", incidiendo en que, debido a esto, la electricidad en Portugal "tendrá un precio inferior al nuestro o, dicho de otra forma, que exportaremos menos energía a Portugal de la que exportábamos cuando ellos tenían el 7%". Al respecto, ha señalado que "por tanto, nosotros estamos de acuerdo con la eliminación del 7%".

No obstante, otra de las cuestiones sobre las que las empresas del sector también mantiene centrada su atención es la energía nuclear. El Gobierno de Pedro Sánchez está empeñado en avanzar en el calendario de cierre de las centrales nucleares de nuestro país y señala que son precisamente las empresas que las operan las que así lo desean. Sin embargo, en su intervención el CEO de Endesa ha subrayado que "desde el año 2019, cuando se inició el PNIE y el plan de cierre nuclear, las cosas han cambiado de una forma sustancial.", añadiendo que "este cambio sustancial, además, ha llevado a que muchos países no solamente no estén pensando en cerrar la nuclear, sino incluso alargar e introducir nueva generación nuclear".

Asimismo, Bogas ha detallado que " hay razones técnicas, razones ambientales y razones económicas para rechazar el cierre de las nucleares". En este sentido, ha explicado que "no tiene sentido que dos grupos que operan una misma central cierren en dos fechas diferentes". Del mismo modo, ha defendido que "si analizamos el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), ha habido un retraso muy importante en lo que es el desarrollo del almacenamiento y en el desarrollo de la energía eólica", añadiendo además que "por otro lado, también hemos visto que el sistema requiere generación síncrona para gestionar la frecuencia, por un lado, y el voltaje y la tensión, por otro".

En relación con las razones ambientales para rechazar el cierre de las nucleares, desde Endesa también exponen que "el cierre de la nuclear no va a disminuir el crecimiento o minimizar el crecimiento de las renovables". De hecho, Bogas sostiene que "lo que conseguiríamos con estos retrasos es aumentar de forma importante la producción de ciclos combinados y, consecuentemente, de las emisiones, no alcanzando los objetivos que tiene planteada España".

Con todo, desde Endesa también trasladan importantes motivos de carácter económico por los que se justifica la extensión de la vida útil de las centrales nucleares. Al respecto, el CEO de la energética ha expuesto que "mantener la nuclear supone reducir el coste de la electricidad en el mercado cerca de 1,5 o 2 megavatios/hora por cada 1.000 megavatios de energía". De este modo, ha aseverado que "por tanto, nosotros lo que hemos pensado es que tiene todo el sentido el poder alargar o posponer el cierre de la nuclear". Precisamente, en relación con Almaraz, ha insistido en que "la petición que hemos realizado ya al gobierno es la extensión de Almaraz 1 y Almaraz 2 hasta el año 2030", subrayando que "creemos que la nuclear debería alargarse, en números redondos, unos diez años más".

Causas del apagón

Con todo, no es de extrañar que una de las cuestiones que suscitan más interés en relación con el sistema energético español, actualmente es la relativa a la seguridad del suministro y las causas del apagón del pasado 28 de abril. Desde el Gobierno se ha insistido en afirmar que este apagón se debió a un fallo "multifactorial". Sin embargo, desde Endesa ponen en cuestión esta afirmación.

En el acto de presentación de sus resultados, el CEO de la compañía, José Bogas, ha denunciado que "el único informe que tenemos es el del Comité de Análisis", señalando que "ese informe viene a decir que las causas fueron multifactoriales". Sin embargo, al respecto ha defendido que desde Endesa mantiene que "siempre en un sistema eléctrico ocurren fallos de centrales, fallos de líneas, pero el sistema no tiene por qué caerse", incidiendo en que "que una central se caiga, no puede provocar un apagón eléctrico general".

En consecuencia, Bogas ha señalado que "el que 14 instalaciones, prácticamente simultáneamente, se hayan caído, no es un problema de cada una de las 14 centrales". Al contrario, desde Endesa subrayan que, pese a lo establecido en el informe, "más bien es un problema sistémico, que ver con haber añadido renovables sin acompañarlas de una regulación que realmente permitiera el control de tensiones en un sistema más vulnerable, por no tener capacidad las renovables de controlar ni frecuencia ni tensión".