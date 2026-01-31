Amancio Ortega dispara sus inversiones en el sector eléctrico de Portugal

Amancio Ortega sigue incrementando su cartera. Ahora, a través de Pontegadea, el fundador de Inditex ha invertido de nuevo en REN, el operador de la red eléctrica de Portugal, según ha confirmado Economía Digital. De hecho, el empresario gallego es el segundo mayor accionista de la compañía desde el año 2021, cuando logró el 12% del capital. Ahora, como informa este medio, Amancio Ortega alcanza el 13,7% de la empresa gracias a la compra realizada el año pasado por Pontegadea de un paquete accionarial del 1,7% del capital social.

Si bien se desconoce el importe y el vendedor del paquete de acciones que ha adquirido el empresario gallego, sí se ha confirmado que esta compra se realizó directamente con una sola operación en el segundo semestre del año. En cualquier caso, este medio recuerda que el 12% del capital que compró Ortega suponía 190 millones de euros. Sin embargo, destacan que, desde entonces, las acciones de REN se han disparado un 45%. Por tanto, sumando el 1,7% adicional comprado por Pontegadea, el valor de sus acciones sería de 314 millones.

Precisamente, el pasado mes de mayo Amancio Ortega se convertía en el mayor accionista privado de Red Eléctrica después de que BlakcRock deshiciera parte de su posición en el capital de la compañía. De hecho, Ortega se situaba como el segundo mayor accionista de la empresa, con el 5% del capital a través de Pontegadea Inversiones, sólo por detrás del Estado, que posee el 20% del capital a través de la SEPI.

Inmobiliaria líder

Pontegada constituye el grupo inversor de Amancio Ortega con el que, por otra parte, se ha situado como la mayor cartera inmobiliaria del país, centrada en la compra y la gestión de grandes edificios y cuya cartera de activos inmobiliarios está compuesta principalmente por edificios de oficinas, no residenciales, de España, Reino Unido, EEUU y Asia. En este sentido, el empresario gallego es el propietario de casi el 60% de la compañía al acumular 1.848 millones de acciones.

Así las cosas, cabe recordar que en los últimos meses hemos conocido distintas operaciones realizadas por Amancio Ortega para incrementar su cartera. En Libre Mercado hemos informado de los movimientos del empresario español en el sector inmobiliario. Así, recientemente Pontegadea ha adquirido el inmueble en el que se sitúan las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos por 274,4 millones de dólares, la mayor venta de oficinas del año en el Sur de Florida.

Asimismo, hemos informado de que a finales de 2025 Ortega había comprado un edificio de oficinas en Vancouver por 1.100 millones de dólares canadienses a través de Pontegadea, lo cual supuso una una de las mayores operaciones realizadas en Canadá, donde ya Amancio Ortega posee cinco activos

Del mismo modo, Amancio Ortega también ha adquirido en los últimos meses un hotel ubicado en un edificio histórico del centro de París por 97 millones de euros a la cadena española Derby Hoteles. Además, en septiembre compró el hotel Avani Museum Quarter Amsterdam por 85 millones de euros. Por otra parte, en Barcelona logró hacerse con el edificio de oficinas en Barcelona en el que se encuentra la sede del Grupo Planeta por 284 millones de dólares.