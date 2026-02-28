Milei asesta un golpe al ecologismo radical y abre la puerta a la minería en los glaciares

Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier Milei ha logrado dar un giro extraordinario a la política económica de Argentina. Frente al intervencionismo y el dirigismo impuestos por el kirchnerismo, el actual presidente de Argentina ha decidido desarrollar una agenda política netamente liberal basada en la desregulación y el incentivo de la iniciativa privada. Uno de los ejemplos más recientes lo encontramos en su reforma laboral, que refuerza la negociación individual, amplía la flexibilidad de las jornadas y los descansos y, además, redefine el cálculo de las indemnizaciones por despido.

Esto, sumado al ajuste fiscal, así como al control de la inflación y de la emisión monetaria, ha logrado que comience a crecer la clase media y la indigencia se esté reduciendo. No obstante, parece que Milei seguirá avanzando en estas políticas. De esta forma, el presidente argentino ha puesto el foco en el lastre que supone para la economía del país toda la regulación ambiental existente. Así, uno de sus objetivos es lograr impulsar la inversión y los proyectos productivos en los glaciares, algo que hasta ahora había estado prohibido.

Impulso a la inversión

El Senado argentino acaba de aprobar la modificación de la ley que establece el régimen de presupuestos mínimos dedicados para la protección de los glaciares. Tal y como expone el Gobierno argentino, fundamentalmente esta ley "restringe todas aquellas actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares", entre las que se encuentra "la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera; y la instalación de industrias".

Así lo ha anunciado la institución, que informa de que esta iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo de Javier Milei con el fin de redefinir las zonas protegidas. De este modo, el Gobierno pretendía habilitar actividades productivas y permitir nuevas inversiones mineras en determinadas áreas periglaciares en las que, previamente, habían estado restringidas. Concretamente, el proyecto distingue el área periglaciar de las llamadas "geoformas periglaciales" que supongan reservas estratégicas de recursos. No obstante, lo cierto es que la Cámara de Diputados aún tiene que votar este proyecto.

En este sentido, desde la Casa Rosada celebran la decisión del Senado y destacan que esta reforma "salda un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan)". Al respecto, se detalla que la reforma "clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes". Así, según el Ejecutivo argentino, "se garantiza el derecho a un ambiente sano sin renunciar a la utilización racional de los recursos naturales que establece nuestra Constitución Nacional".

Así las cosas, la Casa Rosada incide en que este proyecto "devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista". De este modo, el Gobierno de Javier Milei defiende que "al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso, el proyecto reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera".

Con todo, el comunicado también subraya que, con esta medida, se termina con el bloqueo al desarrollo. De este modo, el Ejecutivo finaliza su anuncio con un mensaje dirigido a la extrema izquierda y el ecologismo radical. "La era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble y trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin", asevera la Casa Rosada en el comunicado, señalando que "con reglas claras y un federalismo real, estamos poniendo a la Argentina de pie".