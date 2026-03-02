Manu Sánchez promueve con Jordi Évole el "socialismo de yate y chalé"

El programa de Jordi Évole, Lo de Évole, tuvo ayer domingo como invitado al humorista andaluz Manu Sánchez, una de las caras más reconocibles de Canal Sur durante los últimos 15 años. En el programa, el humorista realiza una intervención que se ha vuelto viral en redes sociales, en la que afirma que cree en un "socialismo de yate y chalé".

En el siguiente post podemos ver el vídeo que la propia cuenta oficial del programa publicó en X (Twitter) como cebo del programa:

"Creo en un socialismo de yate y chalé". Domingo (21.30h), Manu Sánchez sin pelos en la lengua. pic.twitter.com/DSTIVZelyQ — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 27, 2026

Manu Sánchez: "Te voy a hacer una confesión, aquí hoy. Tengo un yate. 43 pies, casi 15 metros de eslora, en Puerto Banús, con dos cojones. Y ahí es donde me doy cuenta de que yo creo en un socialismo de yate y chalé. Y lo digo de verdad. Mira, yo lo de tierra y pan, pues mire usted, pan, es que ya vale cinco vienas a un euro. Eso ya está controlado, ¿no? Pero esto de que, por ser de izquierdas, es que estaba comiendo marisco, pero ¿por qué le preocupa a la gente de derechas tanto nuestro ácido úrico, cojones? Están muy preocupados. Es que ha comido marisco, claro. Es que yo creo que todos tenemos que tener acceso a las gambas."

"Es que hay mucha gente de la derecha que cree que las gambas son nada más para ellos. Me encanta que nuestros sindicalistas coman gambas. Yo trabajo mucho, curro mucho, pago el máximo de impuestos y con lo que me sobra, me compro lo que me dé la gana. Y me gusta más el marisco que el puré de patata, ¿qué quieres que te diga?" concluye así el humorista sevillano en su intervención con Jordi Évole.

La oportuna presencia de María Jesús Montero

Estas palabras de Manu Sánchez han generado controversia en redes sociales, donde cientos de usuarios han respondido al post de la cuenta oficial del programa. Uno de estos tuiteros mostraba como la ministra de Hacienda y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, estaba entre los asistentes en la grabación del programa y se desternillaba de risa ante los comentarios sobre las gambas y la gente de izquierdas.

Qué casualidad, está Mariajesú en el público. pic.twitter.com/fF8lFsz9v1 — Rosa Villapostín Parodia (@RosaVillapostin) February 27, 2026

Otra usuaria le explicaba al cómico el motivo por el que hay gente que critica a los sindicalistas o a personas de izquierdas por comer gambas: no es otro que el hecho de que lo hagan con dinero público en lugar de con su propio bolsillo. Como ocurrió, por ejemplo, cuando UGT Andalucía cargó una mariscada de 2.047 euros a la Junta de Andalucía (algo que contamos en Libertad Digital en su momento).

A ver Manué, que el problema no son las gambas, universales y para todos los públicos.

Que usted, yo o cualquier otro ser humano las coma no importa a nadie.

Lo que sí importa a los andaluces es que esas gambas, mariscadas, yates y chalés se paguen con dinero público.

Ea! — Mari Paz C. Z. (@Mapy_Jaen) February 27, 2026

Un último usuario le señalaba al humorista andaluz que "el socialismo siempre ha sido de yate y de chalé, pero para las élites del partido. La pobreza, para el resto del pueblo":

Es que el socialismo siempre ha sido de yate y chalé, pero para las élites del partido. La pobreza, para el resto del pueblo.

¿Pero no ven lo que pasa en España? ¿No ven los viajes de dirigentes socialistas a Dominicana mientras nos empobrecemos a toda leche?

¿Y encima aplauden? — Juan Pérez (@JuanPerezAranda) February 27, 2026

En resumidas cuentas: mientras Manu Sánchez trata de crear un enemigo imaginario (esa supuesta gente de derechas que se cree que las gambas son solo para ellos), varios usuarios le recuerdan que el problema no está ahí, sino en que cada uno se lo pague de su bolsillo, no con el dinero de los contribuyentes.