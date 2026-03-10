En qué consiste la bonificación del PP en el IRPF para las familias con hijos: 400 euros de media por pareja

El conflicto de Oriente Medio, especialmente por la inseguridad y el estrangulamiento que sufre el tráfico en el estrecho de Ormuz por la amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní, está suponiendo un impacto directo en el precio del crudo y el gas, lo que se traduce, al mismo tiempo, en un encarecimiento de la energía y la electricidad. Así, con salarios estancados, una inflación acumulada de más del 20% desde 2018 y una presión fiscal que sigue creciendo, las familias españolas tendrán que hacer frente a una nueva subida de precios.

En este sentido, la política que plantean el PSOE y sus socios de gobierno, en lugar de plantear una alternativa sólida a las medidas que se han aplicado hasta el momento, incide en las mismas líneas generales que viene siguiendo el Ejecutivo en los últimos años: más intervencionismo, mayor dirigismo y subsidios –lo que supone, en última instancia, una mayor dependencia del Estado por parte de la ciudadanía–. Por ello, el Partido Popular ha presentado su propio plan para contener la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los hogares españoles.

Medidas concretas

En su plan para ayudar a las familias a afrontar la crisis inflacionaria derivada del conflicto de Oriente Medio, el PP incluye revalorizar el salario de los españoles –especialmente de las familias con hijos– con reformas en el IRPF, así como bajar al 10% el IVA de la energía a todos los consumidores en un momento de subida del precio del gas y el petróleo y, además, suprimir el impuesto de generación eléctrica. Sin embargo, cabe preguntarse por cuál será el beneficio concreto que generarán estas medidas.

Al respecto, desde el PP explican que, de acuerdo con sus cálculos, la reforma del IRPF, que pasa por doblar los mínimos vitales por hijo a cargo y por la actualización de los tramos, tendrá un impacto aproximado de 200 euros de media por contribuyente. De hecho, subrayan que serán aquellas personas de entre 35 y 55 años –las que representan la mayor proporción de contribuyentes con hijos a cargo– quienes recibirán el mayor alivio fiscal relativo: 5,8 millones de contribuyentes con hijos se beneficiarán de la medida, entre quienes se concentra el 67% del beneficio previsto, con un ahorro de 2.150 millones de euros.

Partido Popular

Concretamente, serán aquellos de entre 40 y 44 años quienes se beneficien de la mayor reducción de presión fiscal. Sin embargo, desde el Partido Popular destacan que, en todo caso, estas propuestas benefician a 16 millones de españoles, lo que supondría devolver a las familias españolas 3.200 millones de euros. Del mismo modo, explican que 283.000 contribuyentes dejarán de pagar IRPF, subrayando además que la clase media concentra el 70% del beneficio de estas medidas, puesto que significará que contarán con 2.300 millones de euros más.

No obstante, estas no son las únicas rebajas fiscales que propone el PP. Así las cosas, el Partido Popular defiende que, sumando lo anterior al alivio fiscal ligado a la energía, el conjunto de todas estas medidas supondría devolver a un hogar medio, formado por dos adultos y dos hijos, unos 75 euros cada mes, lo que representa alrededor de 900 euros anuales.