Un experto alerta sobre el impacto económico de la guerra: "Un conflicto de 2 a 4 meses elevaría la inflación un 4%"

Sánchez ha vuelto a poner a España en el lado incorrecto de la historia, atrapada entre una visión simplista que se desmorona y una realidad geopolítica que no perdona la ambigüedad. La escalada bélica en Oriente Próximo, con Irán como actor central, no solo amenaza la estabilidad global, sino que pone al descubierto las costuras de una política exterior española basada en el equilibrismo interno y la desconexión con sus aliados estratégicos.

El primer síntoma de esta crisis se sentirá, como de costumbre, en el bolsillo del ciudadano. La dependencia energética de España convierte el conflicto en una amenaza directa a las facturas de luz y gas. En un mercado global interconectado, el cierre de rutas comerciales o el ataque a infraestructuras energéticas en el Golfo no son abstracciones; son el preludio de una nueva crisis de suministros que el Ejecutivo parece incapaz de mitigar más allá de la propaganda. Mientras otros países aseguran corredores y diversifican alianzas con pragmatismo, España asiste al incendio con una vulnerabilidad eléctrica que hipoteca su recuperación económica.

Pero el daño no es solo energético, sino reputacional y financiero. La gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado lo que parecía imposible: que España sea vista como un activo tóxico para los grandes fondos internacionales. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha terminado por dinamitar un eje inversor clave de 15.000 millones de euros. Los mercados, que no entienden de ideologías pero sí de seguridad jurídica y alineamiento político, han empezado a vetar operaciones de inversores españoles por miedo a las represalias de Washington. El choque frontal entre Sánchez y Trump no es una simple anécdota diplomática; es una barrera que expulsa el capital extranjero de nuestras fronteras, temeroso de quedar atrapado en el fuego cruzado de una relación bilateral rota.

Esta irrelevancia en el tablero internacional se agrava con la errática postura militar y política del Gobierno. Hemos pasado del cómodo "No a la guerra" de pancarta a la pirueta de enviar una fragata a Chipre para contentar a los aliados de la UE y la OTAN, mientras se intenta, simultáneamente, no incomodar a unos socios de coalición en el Congreso que mantienen posturas abiertamente hostiles hacia el bloque occidental. Esta política de "una vela a Dios y otra al diablo" solo conduce al aislamiento. Los aliados ya no confían en la firmeza de Madrid, y los adversarios huelen la debilidad de un Ejecutivo que prioriza su supervivencia parlamentaria sobre el interés nacional.

España no puede permitirse ser el eslabón débil de Occidente. Jugar a la equidistancia en Oriente Próximo mientras se depende del gas foráneo y del capital estadounidense es una irresponsabilidad que pagaremos todos. El Gobierno debe decidir si quiere ser un actor fiable en la esfera internacional o seguir siendo el espectador que, entre pirueta y pirueta, ve cómo se apaga su relevancia y se encarece la vida de sus ciudadanos. La diplomacia no es un ejercicio de equilibrismo doméstico, es la defensa de la prosperidad de una nación, y hoy, esa defensa brilla por su ausencia.

El aumento de la tensión internacional tras los ataques iraníes y la posibilidad de una escalada militar directa está generando preocupaciones económicas y energéticas para España. La inestabilidad en Oriente Próximo afecta a las rutas globales de suministro energético y coincide con un momento de especial sensibilidad para la economía española, con advertencias sobre el impacto en los precios de la energía, el flujo de inversiones y la posición diplomática del Gobierno.

El conflicto con Irán introduce incertidumbre en uno de los principales ejes del mercado energético mundial. Las rutas marítimas y los países productores de la región tienen un papel relevante en el suministro global de hidrocarburos, lo que convierte cualquier escalada militar en un factor directo de presión sobre los precios. Según los escenarios que manejan analistas del sector energético, una interrupción o riesgo en las rutas de suministro de Oriente Próximo suele trasladarse de forma inmediata al precio del petróleo. Ese encarecimiento termina repercutiendo en los mercados de gas y electricidad en Europa.

En el caso de España, el impacto se produciría principalmente a través del coste del gas y del precio mayorista de la electricidad. Ambos están vinculados a la evolución de los mercados internacionales de energía. La preocupación se centra en que cualquier aumento del precio del crudo o del gas termina trasladándose al índice de precios al consumo (IPC) y, por tanto, al coste de la vida de los hogares. La economía española afronta este escenario en un contexto en el que la energía continúa teniendo un peso relevante en la inflación.

Inquietud en los mercados

La tensión diplomática también se refleja en el ámbito financiero. Algunos fondos internacionales han comenzado a analizar con mayor cautela determinadas operaciones con inversores españoles ante el riesgo de fricciones políticas con Estados Unidos. El motivo principal de esta preocupación es la posibilidad de que la Administración estadounidense adopte medidas restrictivas o sanciones financieras en determinados escenarios de confrontación diplomática. Este tipo de instrumentos se ha utilizado anteriormente en contextos de seguridad nacional o disputas comerciales.

Estados Unidos ocupa actualmente una posición central en la inversión extranjera en España. El país norteamericano se ha convertido en el primer inversor internacional, con un flujo cercano a los 15.000 millones de euros, superando a otros socios tradicionales como el Reino Unido. La incertidumbre generada por la situación geopolítica podría afectar a sectores con un alto componente tecnológico o de capital internacional, donde la presencia de fondos estadounidenses es especialmente relevante. En algunos ámbitos del capital riesgo y del private equity existe además la preocupación de que determinadas inversiones puedan ser evaluadas bajo criterios vinculados a la seguridad nacional, un mecanismo que ya ha sido aplicado por Estados Unidos en operaciones relacionadas con empresas de origen chino.

En paralelo a la evolución diplomática y económica, España ha adoptado decisiones de carácter militar dentro del marco europeo. El Gobierno ha autorizado el despliegue de la fragata Cristóbal Colón hacia el Mediterráneo oriental, con destino a la zona de Chipre. El buque se integra en un grupo naval liderado por Francia y coordinado en el marco de las iniciativas de defensa de la Unión Europea. La misión se produce tras los ataques iraníes y el aumento de la tensión en la región. La decisión se interpreta como una participación en las operaciones de presencia naval europeas en la zona, que buscan reforzar la seguridad marítima y la vigilancia en el Mediterráneo oriental.

El envío de la fragata ha abierto un debate dentro de la coalición gubernamental. Mientras una parte del Ejecutivo defiende la operación por su encaje en los compromisos europeos de defensa, otros socios del Gobierno han mostrado su desacuerdo. Algunas formaciones situadas a la izquierda del Ejecutivo han criticado el despliegue militar y consideran que supone una implicación en un conflicto internacional.

Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene un discurso político que apela a la prudencia ante una escalada militar, lo que ha generado interpretaciones diferentes sobre la posición española en el conflicto. La combinación de presión energética, incertidumbre en los mercados y decisiones militares en el marco europeo sitúa el escenario internacional como uno de los factores con mayor capacidad de influencia sobre la economía española en los próximos meses.