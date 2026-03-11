En los tiempos de crisis actuales, la inversión inmobiliaria gana protagonismo

En un contexto global marcado por conflictos geopolíticos, tensiones económicas y subidas generalizadas de precios y la caída de la bolsa, cada vez más inversores buscan alternativas que les permitan proteger y hacer crecer su capital sin depender exclusivamente de mercados volátiles, lo que ha llevado a muchos ahorradores a replantearse dónde colocar su dinero.

En este escenario, la inversión inmobiliaria vuelve a consolidarse como uno de los activos preferidos por los españoles. Según datos de Civislend, ocho de cada diez inversores en España priorizan el sector inmobiliario frente a otras alternativas como la bolsa, las criptomonedas o productos financieros más complejos. La razón principal es su carácter tangible y su menor exposición a las oscilaciones diarias de los mercados financieros.

Crowdlending: inversión inmobiliaria

Dentro de este contexto ha cobrado especial protagonismo una fórmula que está transformando la forma de invertir en el sector: el crowdlending inmobiliario. En Estados Unidos y en varios países de Europa este modelo lleva años consolidado.

El crowdlending inmobiliario, a diferencia de otras fórmulas tradicionales —como comprar una vivienda o invertir en fondos inmobiliarios— elimina la gestión directa del activo y reduce significativamente la barrera de entrada. El modelo permite a los inversores participar en la financiación de proyectos inmobiliarios mediante financiación a promotores profesionales. A cambio, reciben un interés previamente acordado y en un plazo definido.

Civislend es la empresa líder en este sector, y lo que hace es conectar a promotores que necesitan financiación con inversores que buscan rentabilidad mediante deuda respaldada por activos inmobiliarios. Cada proyecto se analiza previamente desde el punto de vista financiero, legal y técnico y suele contar con garantías reales, como hipotecas sobre el propio activo, lo que refuerza la estructura de cada operación.

El crecimiento de este modelo se explica también por el contexto actual de inversión. Con depósitos bancarios en torno al 1%-2% y mercados volátiles, muchos inversores buscan alternativas con mayor rendimiento. El crowdlending inmobiliario de Civislend ofrece plazos cortos —entre 12 y 18 meses— y rentabilidades entre el 10% y el 13% anual, por encima de otras fórmulas inmobiliarias tradicionales como el alquiler residencial, cuya rentabilidad neta suele situarse entre el 4% y el 6%.

Civislend construyendo cartera

Civislend, además de estar regulada por la CNMV desde 2017, permite diversificar el capital con facilidad. Desde solo 250 euros, un inversor puede participar en distintos proyectos, construyendo una cartera más equilibrada, haciendo que la inversión en este sector se democratice. De esta manera facilita la entrada al sector a inversores que buscan rentabilidad y garantías en un plazo medio de tiempo.

El perfil del inversor en crowdlending inmobiliario es cada vez más diverso. En plataformas como Civislend conviven pequeños ahorradores, inversores experimentados, family offices e incluso inversores institucionales.

El mercado de financiación participativa inmobiliaria ha experimentado un crecimiento significativo en España durante los últimos años. Civislend cerró 2023 con 133,4 millones de euros financiados en 55 proyectos, una rentabilidad media del 11,08% y un plazo medio de 15 meses. Desde su creación, la plataforma ha financiado 158 proyectos por más de 295 millones de euros, consolidándose como uno de los principales actores del crowdlending inmobiliario en España.

Además, el crecimiento del crowdlending inmobiliario no solo tiene impacto en los inversores. En un contexto donde el acceso a financiación bancaria para promotores se ha endurecido, este modelo, siendo un complemento a la banca, permite que nuevos proyectos inmobiliarios sigan adelante, facilitando la construcción de vivienda y contribuyendo a dinamizar la economía real.

En un mundo donde los acontecimientos globales pueden generar movimientos bruscos en los mercados financieros, muchos inversores buscan refugio en activos ligados a la economía real. El sector inmobiliario, especialmente a través de modelos como el crowdlending, se está consolidando como una herramienta complementaria dentro de las carteras de inversión.

Si quieres saber más, entra en www.civislend.com e infórmate sin compromiso. El registro es gratuito y tener cuenta con ellos no tiene ningún tipo de gasto ni comisiones adheridas. Elige un proyecto para invertir, y pon tu dinero a trabajar.

Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.