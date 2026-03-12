eMobility Expo-MOW 2026 cierra con 5.287 congresistas y lidera la transición hacia la movilidad eléctrica

eMobility Expo World Congress – MOW 2026 ha clausurado su tercera edición, consolidando a Málaga como hub y enclave estratégico del sur de Europa en movilidad sostenible, autónoma, electrificada, conectada y segura. Bajo el lema ‘We are the future of eMobility’, el encuentro ha reunido durante dos días a 5.287 congresistas y profesionales del sector de más de 34 países que han acudido para descubrir las tendencias, retos y soluciones de distintos segmentos de la industria de la movilidad y han fijado la hoja de ruta para la descarbonización del sector en los próximos años.

En su tercera edición, eMobility Expo World Congress ha dejado un impacto económico de más de 12 millones de euros en la capital de la Costa del Sol, a pesar de las dificultades que muchos congresistas han tenido para llegar a Málaga a causa de los problemas en la red ferroviaria, que han provocado una disminución del 9% en la asistencia prevista.

Durante dos días, los miles de profesionales asistentes han podido descubrir más de 400 innovaciones de la mano de 203 firmas expositoras. Entre ellas, destacan empresas del sector de la automoción como Tesla o Santana Motors, de las motocicletas como Silence o Kawasaki, de los eVTOL como eHang, de la náutica de recreo como Dhamma Blue, de la movilidad aérea como ESA, Boeing o Ryanair, y firmas tecnológicas como ETRA, especialistas en el área de movilidad, tráfico y transporte.

Durante el evento, Andalucía TRADE ha organizado una jornada internacional de transferencia de tecnología, junto a Enterprise Europe Network (EEN), la red europea de apoyo a las pymes, la CEA y el Consejo Andaluz de Cámaras, en la que se han llevado a cabo más de 200 reuniones de negocio con la participación de 234 empresas, inversores, socios tecnológicos y comerciales de 27 países sobre vehículos sostenibles, micromovilidad, logística avanzada, movilidad urbana inteligente, transporte ferroviario, marítimo y aéreo, tecnologías de energía limpia y digitalización.

Asimismo, en el congreso se han dado cita 376 expertos de todo el mundo para analizar, debatir y compartir los retos presentes y futuros de la industria de la movilidad, que pasan por una movilidad más conectada, autónoma y segura, así como por la descarbonización y electrificación de la industria.

En este sentido, Jaime David Peris, comisionado especial para la Reindustrialización del Ministerio de Industria del Gobierno de España, ha puesto el broche final a esta edición señalando que "la transición hacia una movilidad descarbonizada no puede significar una desindustrialización del continente", sino que debe convertirse en "una oportunidad única para reforzar nuestra base industrial, nuestra capacidad tecnológica y nuestra autonomía estratégica". En esta línea, ha defendido que España quiere ser "uno de los destinos europeos para la inversión industrial en movilidad y en transición energética", apoyándose en una base industrial consolidada, talento cualificado y una apuesta institucional firme por planes como España Auto 2030 y el Perte del vehículo eléctrico y conectado.

Colaboración público-privada

La transformación de la movilidad está abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos industriales vinculados al automóvil y las nuevas tecnologías de transporte. En este contexto, la colaboración entre administraciones públicas, territorios e industria resulta clave para atraer inversión, generar empleo y construir nuevos ecosistemas productivos. Así lo ha puesto de manifiesto Cristóbal Sánchez, viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, afirmando que "resulta esencial la cooperación con la administración local, con el sector empresarial y, por supuesto, una planificación estratégica adecuada. Además, es necesario dotarse de los instrumentos y herramientas que favorezcan el crecimiento".

El Parque Empresarial Santana en Linares es un ejemplo de esta cooperación, tal y como ha manifestado la alcaldesa, Auxi del Olmo. "Nunca pensábamos que el Parque Empresarial Santana volvería a ponerse en marcha. Cuando llegamos al gobierno local, una de nuestras prioridades fue trabajar para reactivar este parque industrial. Gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, hemos comenzado a dar pasos concretos. Lo más importante ha sido devolver la ilusión a los linarenses, demostrando que este proyecto es una realidad". En consonancia con sus palabras, Sánchez ha añadido que "Andalucía creyó que Linares podía volver a ser lo que fue, y la clave ha sido la colaboración con el Ayuntamiento y con las empresas", manifestó.

En esta misma línea, Eduardo Blanco, CEO de Santana, ha señalado que "el Ayuntamiento fue muy colaborativo, fue el Ayuntamiento quien nos lo propuso y estamos muy agradecidos". "El primer paso fue analizar el estado actual del parque, identificar las obras necesarias y establecer un plan. Nos planteamos abrir la fábrica en octubre de 2025, y hoy es posible. Santana era un auténtico sueño, y no había dudas de que queríamos seguir adelante con este proyecto", ha concluido.