La gasolina y el diésel se mantienen elevados pese a una leve bajada en las últimas horas

El precio de la gasolina y el diésel en España sigue mostrando cierta inestabilidad, con diferencias notables entre unas gasolineras y otras. A comienzos de año, la gasolina 95 se situaba en torno a 1,47 euros por litro de media en el país. Después de meses de cifras elevadas, los carburantes han registrado ligeras variaciones en las últimas horas, aunque continúan siendo un gasto importante para los conductores.

Según los datos recopilados por el portal especializado dieselogasolina.com, el precio medio de los combustibles en España se sitúa actualmente en 1,696 euros por litro para la gasolina sin plomo 95 y 1,852 euros por litro para la gasolina sin plomo 98. En el caso del diésel, el gasóleo A ronda los 1,817 euros por litro, mientras que el gasóleo A+ se sitúa en torno a los 1,901 euros por litro.

Diferencias entre provincias

Como ocurre habitualmente, el precio del combustible varía según la provincia y la estación de servicio. En algunos territorios las diferencias pueden alcanzar varios céntimos por litro dependiendo de la competencia entre gasolineras o de la ubicación de las estaciones.

En el caso de la gasolina sin plomo 95, los precios se sitúan entre los 1,703 y los 1,744 euros por litro dependiendo de la provincia analizada. Toledo registra el precio más alto con 1,744 euros por litro, mientras que Murcia presenta el valor más bajo con 1,703 euros.

En cuanto a la gasolina sin plomo 98, Toledo vuelve a encabezar la tabla con 1,888 euros por litro, mientras que Murcia registra el precio más bajo con 1,837 euros. En el caso del gasóleo A, Vizcaya registra el precio más alto con 1,882 euros por litro, mientras que Toledo presenta el más bajo con 1,836 euros.

Por otro lado, en el gasóleo A+ Valencia marca el precio más elevado con 1,949 euros por litro, mientras que La Coruña registra el menor con 1,904 euros.

Desglose por algunas provincias

Madrid :

Gasolina 95: 1,743€/l

Gasolina 98: 1,873€/l

Gasóleo A: 1,848€/l



: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Barcelona :

Gasolina 95: 1,733€/l

Gasolina 98: 1,868€/l

Gasóleo A: 1,844€/l



: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Valencia :

Gasolina 95: 1,734€/l

Gasolina 98: 1,875€/l

Gasóleo A: 1,870€/l



: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Sevilla :

Gasolina 95: 1,716€/l

Gasolina 98: 1,872€/l

Gasóleo A: 1,871€/l



: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Zaragoza :

Gasolina 95: 1,736€/l

Gasolina 98: 1,884€/l

Gasóleo A: 1,847€/l



: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Toledo :

Gasolina 95: 1,744€/l

Gasolina 98: 1,888€/l

Gasóleo A: 1,836€/l



: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Murcia :

Gasolina 95: 1,703€/l

Gasolina 98: 1,837€/l

Gasóleo A: 1,866€/l



: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Vizcaya :

Gasolina 95: 1,711€/l

Gasolina 98: 1,860€/l

Gasóleo A: 1,882€/l



: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Guadalajara :

Gasolina 95: 1,725€/l

Gasolina 98: 1,862€/l

Gasóleo A: 1,860€/l



: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: La Coruña : Gasolina 95: 1,704€/l Gasolina 98: 1,850€/l Gasóleo A: 1,843€/l

:

Las fluctuaciones en el precio de los carburantes se producen en un contexto de tensiones internacionales que afectan al mercado energético debido a la inestabilidad en Oriente Próximo y las restricciones de tráfico en el Estrecho de Ormuz. Unos factores que terminan trasladándose al precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.